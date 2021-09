Bald im Heimkino: Großartiger Horrorfilm endlich ungeschnitten in 4K-Qualität

Tanz der Teufel brachte Jugendschützer ins Schwitzen und war 30 Jahre nur geschnitten erhältlich. Bald erscheint der erste Teil der Sam Raimi-Trilogie mit Bruce Campbell in 4K-Qualität.

Einer der wichtigsten und kultigsten Horrorfilme der 80er Jahre erscheint endlich in 4K-Qualität: Tanz der Teufel von Sam Raimi begründete nicht nur eine extrem beliebte Horrorreihe, sondern brachte mit seinem dämonischen Gruselspaß auch die Moralwächter ins Schwitzen. Jahrzehnte gab es den ersten Horrortrip mit Bruce Campbell als Ash in Deutschland nur geschnitten. 2016 wurde die Indizierung endlich aufgehoben und bald können wir den Streifen im neuen Glanz bestaunen.

Der Horrorfilm-Klassiker Tanz der Teufel erscheint bald in 4K

Bei Amazon * könnt ihr Tanz der Teufel als 4K Ultra HD-Edition vorbestellen und das aktuell für unter 20 Euro.

Alternativ könnt ihr den Film natürlich auch bei MediaMarkt * und Saturn * bestellen. Am 21. Oktober 2021 erscheint die neue Edition.

Worum geht's in Tanz der Teufel?

Ashley (Bruce Campbell), genannt Ash, und vier seiner Freunde fahren über das Wochenende in eine einsame Hütte, die irgendwo in den Wäldern von Tennesee liegt. Nachdem sie angekommen sind, untersuchen sie das alte Holzhäuschen und finden im Keller ein Tonbandgerät sowie ein in Leder gebundenes Buch. Als sie die Kassette auf dem Tonbandgerät abspielen, erfahren sie, dass es sich bei dem Buch um das sagenumwobene Necronomicon Ex-Mortis, das Buch der Toten, handelt.

Während sie die Kassette weiter laufen lassen, beginnt die Stimme auf dem Gerät Sätze in einer fremden Sprache zu sprechen. Die fünf jungen Leute wissen jedoch nicht, dass es sich bei den merkwürdigen Sätzen um Beschwörungsformeln aus dem Necronomicon handelt, die schon bald ihre Wirkung entfalten. In den Wäldern rund um die Hütte beginnen böse Geister und Dämonen der Erde zu entspringen, die nach und nach von Ashs Freunden Besitz ergreifen.

Wer auch Teil 2 in Ultra HD-Qualität bestaunen will, kann Tanz der Teufel 2 in 4K bei Amazon * gleich mit bestellen.

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Filme in 4K-Qualität?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was bei Blockbustern, Horror- und Actionfilmen besonders vorteilhaft ist.

