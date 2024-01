Barbie-Erfolg erwischt Ryan Gosling eiskalt – und die Fans kriegen sich vor Lachen nicht mehr ein

Der Kino-Hit Barbie hat einen US-Filmpreis in einer überraschenden Kategorie gewonnen. Star Ryan Gosling ist von der Auszeichnung völlig verblüfft und das Video davon begeistert Fans.

Barbie war nicht nur einer der beiden Mega-Hits des letzten Sommers, sondern hat seit Kinostart auch jede Menge Preise gewonnen. Die letzte Auszeichnung mag manche Fans überraschen. Aber niemand war so verblüfft wie Ryan Gosling.



Ryan Goslings Barbie-Song gewinnt Filmpreis und der Star kann es nicht glauben

Bei den Critic's Choice Awards wurden am vergangenen Sonntag diverse Filme des zurückliegenden Jahres von der Vereinigung US-amerikanischer und kanadischer Kritiker:innen ausgezeichnet. Auch Barbie nahm insgesamt sechs Preise mit nach Hause. Unter anderem einen Award für den besten Song, der Goslings klagender Ballade I'm Just Ken zugesprochen wurde. Der Star selbst konnte es offenbar nicht fassen, wie Videos von der Verleihung zeigen.

Nur wenige Tage nach der Veranstaltung hat sich Goslings verwirrte Reaktion zum Meme entwickelt, auf das Fans zu Tausenden reagieren. "Ryan ist völlig verdattert", schreibt einer beispielsweise. "Er dachte, das wäre ein Witz", erklärt ein anderer.

Ein drittes Community-Mitglied bietet eine Erklärung für Goslings Verwirrung: "I'm Just Ken ist gut, aber [...] kein Vergleich zu What Was I Made For von Billie Eilish". Womöglich ist der Schauspieler derselben Meinung. Eilishs Lied ging ebenfalls für Barbie ins Critic's Choice-Rennen um den besten Song.

Welches Lied den Preis nun verdient hat, ist eine Geschmacksfrage. In jedem Fall lässt das virale Barbie-Potenzial auch Monate nach Kinostart kaum nach. Und wird in Zukunft nicht schwächeln. Immerhin ist der Film gegenwärtig für 12 Grammys nominiert.

