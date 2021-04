Batman-Star im Blutrausch: Irrer Kultfilm endlich in 4K - als limitierte Sammleredition

Bald erscheint American Psycho endlich in Deutschland als 4K-Edition. Wer Christian Bale als irren Psychopathen erleben will, sollte sich das Sammlerstück nicht entgehen lassen.

Bevor Christian Bale für Christopher Nolans Batman-Trilogie zu Bruce Wayne wurde, feierte er seinen Schauspieldurchbruch mit einer ganz anderen Rolle. In der Skandalroman-Verfilmung American Psycho spielt er den jungen Wall Street-Broker Patrick Bateman, der gleichzeitig ein sadistischer Serienkiller ist - oder doch nicht?

In ihrem Film reißt Regisseurin Mary Harron die oberflächliche Hochglanzfassade der 80er in Stücke und entfesselt Christian Bale als perfekt aussehendes Monster zwischen Popmusik-Seminar, Visitenkarten-Wettstreits und ratternden Kettensägen. Am 24. Juni 2021 erscheint American Psycho in Deutschland endlich zum ersten Mal in 4K als würdige Sammleredition.

American Psycho verpackt Kritik an den ausschweifenden 80ern in eine schwarze Komödie

In seiner Buchvorlage übt Autor Bret Easton Ellis starke Kritik am abgestumpften Hedonismus und der Wall Street-Gier der 80er in Amerika. Seitenlange Beschreibungen von Markenprodukten und teuren Kleidungsstücken wechseln sich ab mit unfassbar brutalen Beschreibungen abstoßendster Gewaltverbrechen.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu American Psycho:

American Psycho - Trailer (Deutsch)

An die explizite Grausamkeit der Vorlage reicht die American Psycho-Verfilmung nicht ran. Mary Harron hat aus ihrem Film lieber eine sehr schwarze Komödie gemacht, die den Kern des Romans trotzdem gekonnt einfängt.

Vor allem Christian Bale in seiner ersten großen Rolle spielt Patrick Bateman wunderbar als aalglatten Charmeur mit Traumkörper. Durch die Kommentare aus dem Off tauchen wir in den kranken Kopf der leeren Hauptfigur ein, während nie klar wird, ob die eingestreuten blutigen Taten von Bateman vielleicht nur in seiner Fantasie stattfinden.

Dadurch wird American Psycho zur großartigen Mischung aus brutalem Psychothriller, unterhaltsamer Groteske und scharfer Gesellschaftskritik - verpackt in edle Bilder und begleitet von damaligen Charthits, über die Patrick Bateman stundenlange Monologe halten könnte.

Die 4K-Edition von American Psycho ist ein Highlight für Sammler und Fans des Films

Die kommende Special Edition des Kultfilms bringt den Film in perfekter Qualität auf einer 4K-UHD-Blu-ray. Dazu kommen noch die gewöhnliche Blu-ray und 2 DVDs mit viel Bonusmaterial. Als cooles Extra gibt's auch noch eine Huey Lewis & the News-CD dazu. Kenner des Films können den Namen der Band sofort einordnen.

© Amazon/Koch Media 4K-Edition von American Psycho

In die limitierte Edition von American Psycho wurden noch mehr Gimmicks gepackt. So enthält die Sammlerversion auch eine Zeichnung von Patrick Bateman, einen Floorplan und eine Visitenkarte. Für Fans des Films auf jeden Fall eine tolle Bereicherung in der Sammlung.

