Limitiert neu im Heimkino: Der wahrscheinlich beste Science-Fiction-Film mit einzigartigem Cover & vielen Extras

Science-Fiction-Fans sollten dieses besondere Exemplar im Regal stehen haben. Ein Meilenstein des Genres erscheint in einer neuen, tollen Fassung.

Blade Runner gehört nicht nur in jede Filmsammlung. Ridley Scotts Science-Fiction-Monument hat auch einen Ehrenplatz auf eurem Blu-ray-Altar verdient. Einer der, wenn nicht sogar der beste und einflussreichste Sci-Fi-Film erscheint in einer neuen Fassung auf Blu-ray. Ihr könnt sie bereits vorbestellen, am 20. Mai kommt die Scheibe in den Handel.

Was ist das Besondere am 4K-Steelbook von Blade Runner?

Zunächst ist das Steelbook limitiert, wobei nicht bekannt ist, wie viele Exemplare ab Mai in den Umlauf kommen. Sammelnde sollten aber früh dran sein.

Dann ist da noch das neue Cover, das sich gänzlich von bisherigen Heimkino-Versionen des Klassikers unterscheidet. Das mit abstrakten Zeichnungen und im Wüstenorange gehaltene Artwork erinnert eher an die Farbgebung des Nachfolgers Blade Runner 2049 *.

© Warner/Universal Blade Runner - das neue Cover

Die technischen Daten sind auf dem neuesten Stand. Außerdem sind in dem Steelbook natürlich viele Extras enthalten. Ihr kriegt in der Box den Final-Cut auf 4K. Enthalten ist zudem eine Blu-ray mit insgesamt 3 Audiokommentarspuren + Vorwort von Ridley Scott. Auf der Bonus-DVD läuft das Making-off von Blade Runner.

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Joker mit seinem aufwendigen Szenenbild und der atmosphärischen Inszenierung Vorteile hat.

