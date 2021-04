Batman-Star rasiert sich Schädel für Thor 4-Bösewicht: Wenigstens riskiert er nicht wieder seine Gesundheit

Im Netz sind erste Fotos von Christian Bale mit neuem Look für Thor 4 aufgetaucht. Im Vergleich zu seinen gewohnt extremen Verwandlungen lässt er es diesmal wohl ruhiger angehen.

Für Thor 4: Love and Thunder will sich Chris Hemsworth anscheinend in Höchstform bringen und seine Muskeln nochmal so richtig sprengen. Neben dem Star der Reihe ist bei dem MCU-Sequel aber auch ein Schauspieler an Bord, der noch stärker für extreme Körperlichkeit steht.

In dem kommenden Blockbuster spielt Christian Bale die Rolle als Bösewicht Gorr, der Schlächter. Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht, die den Batman-Star mit neuem Look für Thor 4 zeigen. Im Vergleich zu seinen sonst so radikalen Transformationen dürften Make-up/Prothesen und CGI diesmal den wichtigsten Teil der Verwandlung ausmachen.

Christian Bale hat sich für tragischen Thor 4-Schurken den Schädel rasiert

Wie unter anderem Collider berichtet, sind erste Bilder von Christian Bale aufgetaucht, die ihn mit kahl rasiertem Schädel zeigen. Hier könnt ihr euch die Fotos selbst anschauen:

Der Kahlschlag lässt sich ziemlich einfach erklären: Bales Gesicht oder sein ganzer Kopf werden sicher noch künstlich verändert, damit er in den Bösewicht Gorr verwandelt werden kann. Um störende Effekte bei der CGI-Arbeit zu vermeiden, hat sich der Star wohl kurzerhand alle Haare auf dem Kopf abrasiert.

Ein Christian Bale mit rasiertem Schädel ist gleichzeitig eine seiner schonenderen Transformationen, wenn wir mal auf seine bisher extremsten Veränderungen für Filmrollen zurückschauen.

Vor dem MCU: Christian Bales krasseste Verwandlungen waren besorgniserregend

Direkt für die erste große Rolle in seiner Karriere als Patrick Bateman in American Psycho trainierte sich Christian Bale einen muskulösen Traumkörper mit so gut wie gar keinem Körperfett an:

© Koch Media American Psycho

Sein Gewicht nahm danach noch viel erschreckendere Ausmaße an, nachdem er sich für die Hauptrolle im Psychothriller-Mindfuck The Machinist auf gerade mal 55 Kilo runterhungerte. Plötzlich glich er nur noch einem wandelnden Gerippe:

© Studio Hamburg Enterprises The Machinist

Ähnlich abgemagert zeigte sich Christian Bale auch für seine oscarprämierte Rolle in The Fighter, wo er einen ehemals stark heroinabhängigen Ex-Profiboxer sowie Bruder von Mark Wahlbergs Hauptfigur spielte:

© Universum The Fighter

Zwischen seinem extremen Gewichtsverlust und der starken Muskelzunahme für Bruce Wayne in Christopher Nolans Batman-Trilogie futterte sich Bale zwischendurch für einen Film wie American Hustle auch mal einen üppigen Bierbauch an:

© Universal American Hustle

Dass es nicht ewig so weitergehen kann, wurde auch Christian Bale irgendwann selbst bewusst. In der Öffentlichkeit sprach er zuletzt darüber, dass er auf solche extremen Gewichtsschwankungen zugunsten seiner Gesundheit in Zukunft verzichten wolle.

Zumindest für die Rolle von Bösewicht Gorr in Thor 4 scheint ihm sein Leben wenigstens wieder wichtiger zu sein. Wer weiß, wie ein Christian Bale aussehen würde, der sich auch in Wirklichkeit in ein mächtiges Marvel-Monster verwandeln will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

