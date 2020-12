Thor 4 auf den Spuren von Thanos: Geheimnis um Christian Bales Bösewicht gelüftet

Bösewichte sind das Salz in der Suppe. Gut, dass Christian Bale jenen in Thor 4 spielen wird. Jetzt ist auch endlich klar, welchen Thanos-Nachfolger er in dem MCU-Film verkörpert.

Im Januar 2020 war es offiziell: Christian Bale wird den Schurken in Thor 4: Love and Thunder spielen. Seitdem wird gemutmaßt, welcher neue Bösewicht im 4. Teil der Solo-Reihe mit dem Göttersohn aus Asgard auftauchen wird.

Comic-Kenner haben es wahrscheinlich schon vermutet, nun ist es offiziell: Ex-Batman wird Gorr, dem Schlächter geben. Damit tritt Christian Bale in große Fußstapfen, denn ebenso wie Thanos will er das Weltengefüge verändert, indem er alle Götter abschlachtet.

Die perfekte Rolle für Christian Bale: Aber wer ist Gorr, der Schlächter?

Erstmals taucht Gorr in dem Comic Thor: God of Thunder #2 auf, welcher im November 2012 erschient und von Jason Aaron und Esad Ribic entwickelt wurde.

Gorr wird auf einem namenlosen Planeten geboren. Seine Familie lebt in Elend, Mutter und Vater sterben. Ihm wird beigebracht, dass er auf die Götter vertrauen soll. Als er selbst Kinder hat, die wegen der rauen Umgebung sterben, beginnen seine Zweifel. Er glaubt nicht, dass Götter wirklich existieren, sonst würden sie die Lebewesen nicht derart allein lassen.



Thor: God of Thunder Volume 2: Godbomb Zu Amazon Die Comic-Vorlage

Auf Grund seiner Blasphemie wird er von seinem Volk verbannt. Durch Zufall entdeckt er, dass es wirklich Götter gibt. Er wird derart wütend, dass er schwört, alle Götter der Welt zu vernichten. Er reist durch die Galaxie mit dem Nekroschwert All-Black und rächte sich an den Göttern, die seine Gebete nie erhört haben.



Irgendwann trifft Gorr auf Thor. Der Kampf zwischen beiden ist legendär und Thor schafft es gerade so, sich nicht von Gorr töten zu lassen. In der Folge stehen sie sich mehrfach in verschiedenen Zeiten und Orten gegenüber, sammeln ihre Verbündeten, um den jeweils anderen zu besiegen.

© Marvel Comics Thor: God of Thunder Volume 2 - God Bomb

Gorr versklavt zudem Götter und lässt sie Sternkerne abbauen, um die ultimative Götter-Bombe zu bauen. Damit will er auf einen Schlag alle Götter aus der Galaxie fegen - Thor eingeschlossen. Ob es ihm gelingt, werden wir in Thor 4 beobachten können.

Thor 4: Love and Thunder startet am 10. Februar 2022 in den deutschen Kinos und bildet damit den Abschluss von Phase 4. Erst dann werden wir sehen können, ob Gorr in die Nähe des Schurken Thanos kommen wird.



Was sagt ihr dazu, dass Christian Bale in Thor 4 Gorr, den Gott-Schlächter spielen wird?