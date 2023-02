Batmans neuer Helfer ist ein brutaler Teenie-Mörder: Der neue Robin erklärt

DC bringt Batmans Teenie-Helfer nach 26 Jahren zurück. Aber der neue Robin ist kein unerfahrener Sidekick mehr. Sondern ein arroganter Mörder.

Es war für viele der beste Teil des neuen DC-Plans: Mit The Brave and the Bold kommt ein völlig neuer Batman-Film auf die Leinwand und bringt 26 Jahre nach Batman & Robin Sidekick Robin zurück ins Kino. Es wird sich dabei allerdings um eine Version des Teenie-Gehilfen handeln, die viele Fans nicht erwarten. Nämlich einen eiskalten Killer.

Neuer DC-Plan: Batmans Robin ist eine verzogene Kampfmaschine

In der Geschichte der Batman-Comics schlüpften diverse Menschen ins Robin-Kostüm. Für The Brave and the Bold soll laut den DC-Chefs James Gunn und Peter Safran Damian Wayne unter der Maske stecken, der eine besonders ungewöhnliche Biografie mitbringt (via The Hollywood Reporter ). Seine Story beginnt in Grant Morrisons Comic-Reihe Batman und Sohn von 2006.

DC Comics Damian Wayne in der Comic-Vorlage

Damian ist dort der leibliche Sohn von Bruce Wayne und Talia al Ghul, der Tochter des bitterbösen Batman-Widersachers Ra's al Ghul. Für die ersten Jahre weiß der dunkle Ritter nichts von der Existenz seines Kindes, das in der Liga der Killer (auch Liga der Assassinen) zum professionellen Mörder ausgebildet wird.

Um Batmans Arbeit zu untergraben, vertraut ihm Talia schließlich doch den gemeinsamen Sohn wieder an. Zwischen dem Vater, der Mord verabscheut, und seinem blutrünstigen und verzogenen Kind klafft zu Beginn ein gewaltiger Graben. Ausgehend von der Comic-Vorlage erwartet Fans auf der Leinwand ein äußerst blutiges, aber auch sehr humorvolles Abenteuer.

Wann kommt der DC-Blockbuster The Brave and the Bold ins Kino?

Bis dahin wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. The Brave and the Bold hat bisher keinen präzisen Starttermin, wir rechnen allerdings nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung. Wer so lange nicht warten will, kann sich schon jetzt die Comic-Vorlage nach Hause holen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

