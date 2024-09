Beetlejuice-Star Michael Keaton war es egal, dass ein fertiger Film mit ihm in der Tonne landete: "Großer, schöner Gehaltscheck"

Gerade feiert Michael Keaton mit der Wiederbelebung von Beetlejuice Erfolge. Eine andere Wiederbelebung einer seiner ikonischen Rolle wurde jedoch in die Tonne getreten, aber er zeigt sich gelassen.

Schauspieler Michael Keaton wurde in seiner Rolle als Batman bekannt und war auch mit seiner Performance in den Beetlejuice-Filmen sehr erfolgreich. Der zweite Teil Beetlejuice Beetlejuice luft derzeit in den Kinos. Für den Film Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) wurde er sogar für einen Oscar nominiert. All dieser Erfolg gibt ihm wohl die nötige Gelassenheit, wenn etwas nicht nach Plan läuft.

Michael Keaton zeigte sich gelassen, dass Batgirl abgedreht und nie veröffentlicht wurde

Der Film Batgirl wurde 2022 nach Abschluss der Dreharbeiten in der Postproduktionsphase von den Warner Bros.-Studios überraschend komplett fallen gelassen. Damit wollte man wahrscheinlich Kosten senken. Niemand durfte Batgirl sehen und das Film-Team war genauso schockiert wie die Fans. Michael Keaton hätte in diesem Film in seiner berühmten Rolle als Batman zurückkehren sollen.

Wie das Magazin Variety berichtet, äußerte sich Michael Keaton aber in einem Interview mit dem GQ-Magazin sehr gelassen angesichts der Absetzung: „Nein, es war mir egal, so oder so. Großer, schöner Gehaltscheck."

Gleichzeitig zeigte sich der Schauspieler mitfühlend gegenüber den Batgirl-Regisseuren Adil El Arbi und Bilall Fallah:

„Ich mag diese Jungs. Sie sind nette Jungs. Ich setze mich für sie ein. Ich will, dass sie Erfolg haben, und ich glaube, sie haben sich sehr schlecht gefühlt, und das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Mir? Mir geht es gut.“

Michael Keaton hat, was seine filmische Karriere betrifft, eine pragmatische Haltung, die sich mit „business first“ zusammenfassen lässt. Für den Schauspieler steht ein regelmäßiges Einkommen im Vordergrund, weswegen er durchgängig Rollenangebote annimmt.

Einen Teil seiner Karriere verdankt Michael Keaton auch seiner Zusammenarbeit mit Tim Burton, unter dessen Regie seine Erfolge Batman, Batmans Rückkehr sowie Beetlejuice und die Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice entstanden.



Seine persönliche Herangehensweise als Schauspieler beschrieb Michael Keaton folgendermaßen:

„Ich gerate nie in Panik. Wenn du verzweifelt bist, bist du am Arsch. Werde niemals verzweifelt. Man kann unsicher und nervös werden und sagen: 'Wow, Junge, mir geht's gerade nicht so gut.' Aber wenn du verzweifelt bist, bist du tot.“

Diese bodenständige Herangehensweise trägt sicherlich dazu bei, dass ihn die schockierende Verbannung von Batgirl in den Giftschrank nicht sonderlich zu jucken scheint.