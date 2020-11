Begrabene Star Wars-Pläne: Darth Maul hätte bei George Lucas die Sequels dominiert

Wie hätte die Sequel-Trilogie unter der Regie von George Lucas ausgesehen? Wir haben spannende Details zu den ursprünglichen Entwürfen des Star Wars-Schöpfers.

Seit letztem Jahr ist die neue Star Wars-Trilogie komplett. Mit George Lucas' ursprünglicher Version der Fortsetzungen hat diese aber wenig zu tun. Obwohl der Star Wars-Schöpfer mit dem Verkauf von Lucasfilm konkrete Entwürfe für die neue Trilogie mitlieferte, wurden die meisten seiner Ideen von Disney verworfen.

Darth Maul als großer Bösewicht der Star Wars-Sequels

Was das für Ideen waren, verrät ein neues Buch, das hinter die Kulissen der Prequel-Trilogie blickt. The Star Wars Archives 1999-2005 von Paul Duncan schildert detailliert die Entstehung von Episode 1 bis 3 und wartet mit Informationen zu George Lucas' Plänen für die Sequel-Trilogie auf. Polygon hat einige Erkenntnisse zusammengefasst.

Das Wichtigste zuerst: Darth Maul. Lange bevor die Figur in The Clone Wars zurückkehrte, spielte George Lucas mit dem Gedanken, den Schüler von Palpatine zum großen Bösewicht der Sequel-Trilogie zu machen. Mit mechanischen Beinen hätte er sich nach dem Untergang des Imperium zurückgemeldet und die Kontrolle über die Unterwelt an sich gerissen.

© Disney Darth Maul in Solo: A Star Wars Story

Weitere spannende Enthüllungen zur George Lucas' Sequel-Plänen:

Neben Darth Maul wäre Darth Talon als Bösewichtin aufgetreten, die später in der Comicreihe Star Wars: Legacy eine entscheidende Rolle spielte.

als Bösewichtin aufgetreten, die später in der Comicreihe Star Wars: Legacy eine entscheidende Rolle spielte. Hinterbliebene Stormtrooper hätten ihre eigene militante Organisation gegründet und sich der Neuen Republik in den Weg stellt.

hätten ihre eigene militante Organisation gegründet und sich der Neuen Republik in den Weg stellt. Die Neue Republik wiederum wäre von Leia angeführt worden, die letzten Endes zur Obersten Kanzlerin wird. Dadurch wäre sie zur Auserwählten geworden.

angeführt worden, die letzten Endes zur Obersten Kanzlerin wird. Dadurch wäre sie zur Auserwählten geworden. Luke hätte derweil eine neue Jedi-Generation trainiert. Ausgehend von einer kürzlichen Meldung wäre er aber auch im zweiten Teil der Sequel-Trilogie gestorben.

Viele dieser Elemente sind in der jetzigen Sequel-Trilogie nicht vorhanden, ein paar haben es dennoch in den Star Wars-Kanon geschafft. Das fällt vor allem bei Darth Maul auf, der nach Auftritten in The Clone Wars und Rebels im Spin-off Solo: A Star Wars Story als Gangsterboss in Erscheinung tritt und eine mächtige Unterweltorganisation anführt.

Was haltet ihr von George Lucas' Plänen zur Sequel-Trilogie?