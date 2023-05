Bei Amazon gibt's einen fast 20 Jahre lang verbotenen Serienkiller-Horror nach wahrer Geschichte – und die klingt einfach nur furchtbar

Bei Amazon Prime könnt ihr Henry: Portrait of a Serial Killer kaufen oder leihen. Der Serienkiller-Thriller nach einer wahren Geschichte bietet Guardians of the Galaxy-Star Michael Rooker in seiner verstörendsten Rolle.

Wer Michael Rooker vor allem als Yondu aus den Guardians of the Galaxy-Filmen oder als Merle aus The Walking Dead kennt, sollte unbedingt seine Rolle als Serienmörder in Henry: Portrait of a Serial Killer nachholen. In dem Film, der in Deutschland ungeschnitten lange indiziert war und mittlerweile uncut bei Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen * verfügbar ist, spielt der Star seine bis heute verstörendste Rolle. Hinter der Handlung des Horror-Thrillers steckt außerdem eine wahre Geschichte.

Serienkiller-Thriller mit Guardians of the Galaxy-Star basiert auf realem Mörder

Die Story des Films spielt in Chicago, wo die Hauptfigur Henry (Michael Rooker) mit seinem Kumpel Otis (Tom Towles) in einem heruntergekommenen Apartment haust. Zwischen Frust, Fernsehen und Bier verschwindet Henry immer wieder für seltsame Streifzüge. Als Otis herausfindet, dass sein Freund dabei eiskalt mordet, wird er ebenso skrupellos zum Komplizen.

In Deutschland gingen vor allem die Mordszenen aus dem 1992 erschienenen Film zu weit. Von 1994 bis 2012 war Henry: Portrait of a Serial Killer bei uns in der unzensierten Fassung indiziert. Erst dann wurde er nach einer Listenstreichung und FSK-Neuprüfung hierzulande ungeschnitten mit 18er-Freigabe auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

Die Handlung des Films von Regisseur John McNaughton basiert auf dem Fall des realen Serienmörders Henry Lee Lucas. Der Amerikaner brachte unter anderem seine eigene Mutter um und tötete mit seinem Komplizen Ottis Toole zahlreiche weitere Menschen. Die genaue Anzahl wurde nie bekannt, doch Lucas gab einmal an, über 3.000 Menschen umgebracht zu haben. Viele dieser Geständnisse erwiesen sich nach genauerer Überprüfung jedoch als Falschaussagen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.