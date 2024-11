Bei Amazon Prime gibt es einen 187-minütigen Zombie-Marathon, der 1000 Mal unterhaltsamer ist als The Walking Dead

Endlich dürfen wir im Angesicht von Zombie-Apokalypsen wieder lachen. Diese Komödie hat es richtig in sich.

So witzig war die Apokalypse noch nie. Nach tragischen elf Staffeln Zombie-Geheule und unzähligen Spin-offs bei The Walking Dead, dürft ihr bei dem filmischen Double Feature Zombieland und Zombieland 2: Doppelt hält besser von Ruben Fleischer nur noch vor Lachen weinen. Und das alles mit dem besten Cast, den man sich für die Apokalypse vorstellen kann.

Die beiden Zombie-Komödien könnt ihr auf Amazon Prime direkt nacheinander streamen.

Zum (Un)Totlachen: Darum geht’s in den Zombieland-Filmen bei Amazon Prime

Nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse trifft Columbus (Jesse Eisenberg) in Teil 1 von 2009 auf der Suche nach seinen Eltern auf Tallahassee (Woody Harrelson). Die beiden haben gemeinsam schon einiges Comedy-Potential, treffen jedoch wenig später auf zwei weitere Reisende. Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) sind jedoch zunächst keine Freund:innen, sondern nutzen ihre Erfahrung als Trickbetrügerinnen.

Auch im zweiten Teil von 2019 sind die vier Weggefährt:innen gemeinsam unterwegs und die Mission bleibt dieselbe. Wie bei einem Videospiel kommen im zweiten Teil neue Zombiegattungen dazu, an denen die Protagonist:innen ganz schön knabbern müssen. Die Postapokalypse ist zum Alltag geworden und die kleine Ersatzfamilie sehnt sich noch mehr nach einer zombiebefreiten Zuflucht.

Ganz anders als im größten Zombie-Franchise der letzten Jahre, The Walking Dead, sind Zombies hier nur dumme, schlecht gekleidete und ungewaschene Widerlinge, die kaum einen klaren Laut hervorbringen. Der Ernst und Grusel weicht der Tölpelhaftigkeit dieser Kreaturen.

Emma Stone, Jesse Eisenberg & Co.: Der einzigartige Cast macht das Zombie-Doppel so unterhaltsam

Zombieland wäre nicht halb so gut, wären da nicht die grandiosen Schauspieler:innen:

Columbus, Tallahassee, Wichita und Little Rock sind wild zusammengewürfelte Chaot:innen, die wegen ihrer Unterschiedlichkeit eine Menge Comedy-Potenzial erzeugen. Eisenberg, Harrelson, Stone und Breslin harmonieren fantastisch miteinander. Das fängt an bei der Art, wie sie mit der Apokalypse umgehen. Der ängstliche Columbus setzt auf Regeln, insgesamt 47 Stück. Der Draufgänger Tallahassee vertraut seiner Stärke. Wichita und Little Rock hingegen sind klug und gewitzt, was eine unterhaltsame Mischung abgibt.

Spätestens seit Easy A ist klar, dass Emma Stone gemacht ist für Komödien. Jesse Eisenberg überzeugt wie immer mit seiner “Awkwardness”. Abgerundet wird das alles mit Woody Harrelsons launischer Texaner-Draufgänger-Attitüde. Das Denken überlässt er den ängstlichen Teenager:innen. Immer wieder wird augenzwinkernd, sich nicht allzu viel in der Traurigkeit labend, auf die Zeit vor der Postapokalypse verwiesen. Little Rock verkörpert die verlorene Jugend zwar am ehesten, ist davon aber offensichtlich wenig beeindruckt.

Schon im Intro zu The Walking Dead werden die Tränendrüsen stimuliert. Mindestens nach zehn Folgen sind sie strapaziert. Die Zombieland-Filme hingegen sind die perfekte Abwechslung und stimulieren mit zusammengerechneten 187 Minuten garantiert eure Bauchmuskeln – vor Lachen.

Ihr könnt das Double Feature jetzt bei Amazon Prime streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.