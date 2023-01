Bei Amazon Prime gibt es jetzt einen Fantasy-Flop, der ein ganzes Universum beendete – und 94 weitere Filme und Serien

Amazon Prime hat diese Woche sein Streaming-Angebot um sehr viele neue Filme und Serien erweitert. Mit dabei ist ein Fantasy-Blockbuster, der ein ganzes Cinematic Universe schaffen sollte, aber scheiterte.

Was ist neu bei Amazon Prime? Wir haben uns die Filme und Serien angeschaut, die im Verlauf der vergangenen Tage frisch im Angebot des Streaming-Diensts eingetroffen sind. Neben zahlreichen Italowestern hat es auch ein äußerst faszinierender Blockbuster-Flop ins Programm geschafft: King Arthur: Legend of the Sword.

Das von Guy Ritchie inszenierte Fantasy-Epos kam im Mai 2017 ins Kino und sollte der Startschuss eines neuen Universums werden. Nach dem Vorbild von Marvel war geplant, bekannte Figuren aus der Artussage in verschiedenen Filmen einzuführen, ehe sie sich wie die Avengers zu einem großen Team zusammenschließen.

Sechs Filme waren für das Arthurian Cinematic Universe geplant. Der Auftakt entpuppte sich jedoch als bittere Niederlage an den Kinokassen. Bei einem Budget von 175 Millionen US-Dollar (ohne Marketing-Kosten) konnte King Arthur: Legend of the Sword nur 145 Millionen US-Dollar einspielen, sodass sämtliche Pläne verworfen wurden.

King Arthur: Legend of the Sword steht damit stellvertretend für die vielen gescheiterten Versuche in den 2010er Jahren, das MCU-Konzept mit anderen Marken zu wiederholen. Noch prominenter war nur die Niederlage des Dark Universe, das nach dem Flop von Die Mumie mit Tom Cruise komplett eingestampft wurde.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.