Bei Amazon Prime gibt es jetzt einen Sci-Fi-Flop, bei dem sich 2 Stars legendär verkrachten – und 32 weitere Filme und Serien

Amazon Prime hat sein Streaming-Angebot um neue Filmen und Serien aufgestockt. Mit dabei ist der Sci-Fi-Flop Red Planet, bei dem es hinter den Kulissen ordentlich krachte.

Welche Filme sind im Verlauf der letzten Woche neu bei Amazon Prime eingetroffen? Wir haben uns durch das Programm des Streaming-Diensts gewühlt und die wichtigsten Titel für euch in einer Liste aufgeschrieben. Bevor wir zur Übersicht kommen, sei ein ganz faszinierenden Science-Fiction-Blockbuster erwähnt: Red Planet.

In den 1990er und 2000er Jahren war Hollywood sehr begeistert vom Mars. Viele Filme näherten sich dem roten Planeten mit eindrucksvollen Bildern an. Red Planet war eine der namhaftesten Produktionen – und einer der größten Flops. Bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar konnte der Film nur 33 Millionen US-Dollar einspielen.



Sci-Fi-Flop bei Amazon Prime: Val Kilmer und Tom Sizemore haben sich bei Red Planet ordentlich verkracht

Eingegangen in die Filmgeschichte ist er jedoch noch aus einem ganz anderen Grund: Lange bevor der Film an den Kinokassen floppte, sorgten die Hintergrundberichte für Aufsehen. Denn zwischen den beiden Hauptdarstellern, Val Kilmer und Tom Sizemore, hat es regelmäßig am Set gekracht, wie New York Daily News festhält.



Hier könnt ihr den Trailer zu Red Planet schauen:

Red Planet - Trailer (Deutsch)

Kilmer eilte zur damaligen Zeit bereits der Ruf voraus, dass er "schwierig" ist. Er und Sizemore haben sich wegen jeder Kleinigkeit in die Haare bekommen, sodass mitunter Doubles eingesetzt werden mussten, da sich die beiden weigerten, zur selben Zeit am Set zu sein. Ein besonderer Streitpunkt: Sizemores Hantelbank.

Wie Kilmer schockiert feststellen musste, bekamt sein Co-Star eine Hantelbank direkt ans Set geliefert, damit er zwischen den Takes trainieren konnte. Empört soll Kilmer seine Gage mit der von Sizemore aufgewogen haben. Er verdiene zehn Millionen US-Dollar und Sizemore nur zwei. Warum bekommt aber der eine Hantelbank geliefert?

Sizemore soll daraufhin ein Gewicht (23 kg) nach Kilmer geworfen haben. Danach war der gemeinsame Dreh unmöglich. Gegenüber Daily Beast verriet Sizemore viele Jahre später, dass Red Planet in seiner Karriere zu einem der größten Fehltritte gehört und er sein Verhalten bereut. Mit Kilmer hat er sich seitdem wieder versöhnt.

