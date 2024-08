Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt die unterhaltsamste Zombie-Reihe streamen, die zu Recht Kult ist

Die Zombie-Apokalypse kann der pure Horror sein – oder überraschend spaßig. Mit Twinkies, einer unerwarteten Familiendynamik und Gaststars. Wer kommt mit auf einen Roadtrip?

Zombiefilme gibt es wie Sand am Meer. Inzwischen in praktisch jeder verfügbaren Ausfertigung: von ausgewachsenem Horror über Liebesgeschichten und menschlichem Drama bis hin zu Komödien und Crossover-Versionen mit bekannten Literaturklassikern. Da muss ein Film schon besondere Qualitäten aufweisen, um wirklichen Kultstatus zu erlangen.

Qualitäten wie etwa unendlich zitierbare Sprüche, einzigartig verschrobene Charaktere und eine Besetzung, die ein potenziell albernes Konzept souverän in pure Unterhaltung verwandelt. All das ist der Fall bei Zombieland, der samt Fortsetzung Zombieland 2: Doppelt hält besser jetzt bei Amazon Prime im Abo streambar ist.

In Zombieland bei Amazon Prime geht es für die letzten lebenden Menschen auf einen tödlichen Roadtrip

Die Welt ist untergegangen. Vor etwa zwei Monaten, ganz klassisch durch ein mutiertes Virus. Die Erde ist inzwischen überwiegend von Zombies bevölkert, dazwischen schlagen sich ein paar wenige Überlebende durch. Einer davon ist Columbus (Jesse Eisenberg), der vor allem durch seine (durch seine Ängste entstandenen) strikten Regeln überleben konnte.

Trotz aller Angst möchte Columbus versuchen, seine möglicherweise noch lebendige Familie in Ohio zu erreichen. Widerwillig tut er sich dafür mit Hobby-Psychopath Tallahassee (Woody Harrelson) zusammen. Letzterer ist ein furchtloser Draufgänger mit einer Obsession für Twinkies.

Sony Jesse Eisenberg und Woody Harrelson in Zombieland

Unterwegs gabeln die beiden noch Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) auf. Gemeinsam schlagen sie sich immer weiter durch – und lernen ganz nebenbei, wieder wie echte Menschen zusammen zu funktionieren und leben.

Zombieland ist eine perfekte Mischung aus allem, was Spaß macht

In erster Linie ist Zombieland vor allem natürlich eins: witzig. Hier wird persifliert, auf den Arm genommen und durch den Kakao gezogen. Sei das in Form unerwarteter Cameos, die Prioritätensetzung der Figuren oder der Aufbereitung von Überlebensleitfäden. Viele Sprüche haben sich dabei zu Recht aufgrund ihres Humors auf ewig in die kollektiven Hirne des Internets eingebrannt.

Trotz allem ist Zombieland aber nicht einfach nur eine stupide Komödie oder Parodie. Die besten Parodien sind bekanntermaßen gleichzeitig ein perfekter Vertreter des veralberten Genres – und genau das trifft auch hier zu. Es ist alles vertreten, was der oder die geneigte Zombieliebhaber:in braucht: Action, Schockmomente, authentisch-widerliches Maskenbild und ehrliche Angst um die Charaktere.

Sony Zombieland 2: Doppelt hält besser

Apropos: Ohne die zentralen Figuren würde hier gar nichts funktionieren. Irgendwo sollen wir schließlich mit den Protagonist:innen mitfiebern. Wie emotional und rührend das Ganze dabei werden kann, ist fast schon unerwartet. Hier kommt eine Ersatzfamilie zusammen, die einem so richtig ans Herz wächst und alles trägt, was die Filme ausmacht.

Beide Zombieland-Teile könnt ihr derzeit bei Amazon Prime in der Streaming-Flatrate anschauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.