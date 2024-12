Bei Amazon Prime streamt gerade einer der besten und wichtigsten Spielberg-Filme, der heute noch zutiefst bewegt

Einige Filme werden in jeder Generation gezeigt, sind Klassiker für den Schulunterricht und verlieren einfach nie an Bedeutung. Dies hier ist genau so ein Film.

Steven Spielberg ist ein Filmemacher mit wahrlich beeindruckendem Portfolio. Er hat für ganze Generationen das Gefühl von Abenteuer und Spannung geprägt, Haie zur Horror-Ikone gemacht und weiß, wie man Tränen fließen lässt. Die Zeitlosigkeit seiner Werke ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Und für einen seiner Filme ist diese ganz besonders bezeichnend. Schindlers Liste haben vermutlich so einige in der Schule gesehen, ob im Unterricht oder zu Kinotagen. Andere haben ihn selbst für sich entdeckt. In jedem Falle aber ist er ein Film, der jede:n berühren und beschäftigen kann und sollte. Einmal ganz davon abgesehen, dass er einen von Spielbergs besten Filmen darstellt. Aktuell könnt ihr ihn bei Amazon Prime streamen. Steven Spielberg-Meisterwerk bei Amazon: Das ist die Geschichte von Schindlers Liste

Schindlers Liste basiert auf wahren Begebenheiten und dem nach dieser Vorlage entstandenen Buch gleichnamigen von Thomas Keneally . Im Zentrum der Geschichte steht Oskar Schindler (Liam Neeson) – seines Zeichens Mitglied der NSDAP, strategisch kluger Industrieller und neuer Magnat in Krakau. Er übernimmt eine Emaillefabrik und kann durch diese sein Vermögen mehren. Die Mitarbeiter:innen vor Ort sind vor allem Juden und Jüdinnen. Eine Weile ist es verhältnismäßig friedlich, doch irgendwann erreichen die Schrecken des Holocausts auch Schindlers neue Heimat. Er wird selbst Zeuge der Grausamkeiten, die an der jüdischen Bevölkerung verübt werden. Er beginnt, den Betroffenen zu helfen: Seine Fabrik wird zum sicheren Anstellungsort und er schützt mit der Hilfe seines Buchhalters Itzhak Stern (Ben Kingsley) alle Arbeitenden so gut es geht vor der Deportation. Doch damit begibt er sich auf dünnstes Eis. Streamt Steven Spielbergs Meisterwerk Schindlers Liste jetzt bei Amazon Prime *

Schindlers Liste ist ein Film mit vielen Gesichtern und einer extrem wichtigen Lektion für uns alle Steven Spielberg leistet mit Schindlers Liste eine ganze Menge. Er arbeitet ein Kapitel der Menschheitsgeschichte auf, das absolut erschreckend ist und das an niemandem vorbeigehen sollte. Dabei vollführt er einen Drahtseilakt zwischen Respekt, Ab-schreckung und einer offenen Einladung, sich von faszinierenden wahren Begebenheiten bannen zu lassen. Schindlers Liste war seiner Zeit kein unumstrittener Film und spaltet bis heute die Gemüter. Was aber umso mehr von uns fordert, uns bewusst und differenziert mit ihm und seiner realen Geschichte auseinanderzusetzen. Damit regt Spielberg viel mehr an als nur Neugier, Abscheu oder Vorsicht davor, alte Fehler zu wiederholen. Kern des Films ist die menschliche Empathie, die große und wichtige Taten möglich macht. Und wenn Schindlers Liste nur eines erreichen soll und kann, ist es, dieses Mitgefühl in uns zu wecken. Zu zeigen, wie viel man erreichen kann, wenn man hinsieht, zuhört, Türen öffnet. Und das ist ebenso wichtig wie zeitlos. Wer einen der besten Spielberg-Filme mit einer auch heute noch berührenden und wichtigen Botschaft sehen möchte, kann Schindlers Liste derzeit auf Amazon Prime im Abo streamen. *Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.