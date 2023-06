Heute im TV: 195 Minuten langer, umstrittener Film-Meilenstein von Steven Spielberg, der aus gutem Grund ohne Werbung läuft

Heute kommt Steven Spielbergs Holocaust-Film Schindlers Liste bei Kabel eins im Fernsehen, wo er ohne Werbepause gezeigt wird.

Gefeiert, prämiert und umstritten ist Steven Spielbergs Historiendrama Schindlers Liste aus dem Jahr 1993. Wer den Film über eine außergewöhnliche Rettungsaktion während der Schrecken des Holocausts sehen will, kann dies heute Abend im TV nachholen.

Die Geschichte von Schindlers Liste

Schindlers Liste basiert auf dem gleichnamigen Buch von Thomas Keneally , in dem die Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler aufgerollt wird. Schindler (Liam Neeson) war ein Mitglied der NSDAP und ging nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 nach Krakau, um sich dort, den Krieg ausnutzend, eine Existenz aufzubauen.

Er übernahm eine stillstehende Fabrik und kam schnell zu Reichtum. Als er Zeuge des menschenverachtenden Umgangs mit den Juden wird, beginnt er, diese durch die gezielte Anstellung in seinem Unternehmen vor der Deportation und Ermordung durch die Nazis zu retten. Die Überlebenden gingen als Schindlerjuden in die Geschichte ein.

Der Trailer für Schindlers Liste:

Schindlers Liste - Trailer (Deutsch)

Der Film verfolgt Schindlers Übersiedlung nach Polen bis hin zu den späten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Ben Kingsley spielt Schindlers Buchhalter Itzhak Stern, während Ralph Fiennes die Rolle des sadistischen SS-Mannes Amon Göth übernimmt.



Spielbergs Epos wurde gefeiert und scharf kritisiert

Schindlers Liste gehört zu am meisten gefeierten Filmen von Steven Spielberg, taucht auf zahlreichen Bestenlisten auf, wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet und von Kollegen wie Martin Scorsese in höchsten Tönen gelobt.

Der wohl bekannteste US-amerikanische Film über die systematische Ermordung von rund 6 Millionen europäischen Juden durch Nazi-Deutschland und kollaborierende Länder blieb aber nicht frei von Kritik. Filmemacher wie Michael Haneke (Das weiße Band) und Claude Lanzmann (Shoah) kritisierten die Inszenierung der Gaskammern. Bis heute ist Schindlers Liste Gegenstand der Debatte darüber, was Holocaust-Filme zeigen dürfen und was nicht.

Warum der Spielberg-Film hierzulande ohne Werbung im TV läuft

Am heutigen 7. Juni wird Schindlers Liste erneut werbefrei bei Kabel eins gezeigt. Das geht unter anderem auf Wünsche von Steven Spielberg selbst zurück, aber auch auf öffentliche Kritik nach der ersten Free-TV-Ausstrahlung des Films 1997 in Deutschland.

Damals zeigte ProSieben den größtenteils in Schwarz-Weiß gedrehten Film mit zwei Werbeblöcken, was als pietätlos kritisiert wurde. Seitdem wird Schindlers Liste im hiesigen Fernsehen in der Regel ohne Werbung gezeigt.

Kabel eins zeigt Schindlers Liste heute 20:15 Uhr.