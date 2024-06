Bei Amazon Prime streamt jetzt ein moderner Sci-Fi-Klassiker: Das Ende verwirrt 14 Jahre später immer noch

Verwirrung, Faszination, und eventuell ein paar Kopfschmerzen – aber im besten Sinne. All das bereitet unser heutiger Streaming-Tipp, dessen Ende noch für Diskussionen sorgt.

Ein guter Geschichtenerzähler lässt sich nicht so einfach in die Karten gucken. Dieses Prinzip vertritt in jedem Fall Christopher Nolan, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, seinem Publikum das Hirn zu verknoten. Mit dieser Methode hat er mehrere moderne Sci-Fi-Klassiker geschaffen, von denen einer auch nach über einem Jahrzehnt noch für Diskussionen sorgt.

Während sicher auch heute noch einige Fans versuchen, das Konzept von Zeitreisen in Tenet in ihr Hirn zu bekommen, dürfte Diskussionsrekordhalter nach wie vor Inception sein. 2010 erschien Nolans Star-besetzer Ausflug in die Untiefen der menschlichen Träume. Doch auch in der Zukunft des Jahres 2024 gibt der Film noch Rätsel auf. Wer die selbst entschlüsseln möchte, kann das ab heute bei Amazon Prime.

Streamt den modernen Sci-Fi-Klassiker Inception jetzt bei Amazon Prime*

In Inception gehen Leonardo DiCaprio und seine Crew auf geheime Mission ins Reich der Träume

In der Vision Christopher Nolans gibt es die Möglichkeit, über bestimmte Apparaturen Zugang zu den Träumen von Menschen zu erhalten. Wie Einbrecher über ein schlecht gesichertes Fenster können so Profis einsteigen und das Unterbewusstsein sogar manipulieren oder wichtige Informationen stehlen.

Ebendieser Tätigkeit geht Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) mit seinem Team nach. Er hat sich darauf spezialisiert, Industriespionage über die Traumtechnologie zu betreiben und wichtige Daten zu extrahieren. Doch eines Tages erhält er einen Auftrag, der das genaue Gegenteil verlangt: Das Einpflanzen einer Idee im tiefsten Unterbewusstsein seines Zielsubjekts Robert Fischer (Cillian Murphy).



Warner Bros. Pictures Germany Leonardo DiCaprio in Inception

Schafft Cobb das, kann er sein kriminelles Leben endlich hinter sich lassen und zu seiner Familie zurückkehren. Also stellt er ein Team aus Spezialisten zusammen, um diesen ganz besonderen Heist durchzuführen. Doch der Auftrag erweist sich als gefährlicher als erwartet. Nicht zuletzt, weil Cobb seinem Team einige wichtige Informationen zu der Traumwelt, die sie betreten werden, verschweigt.

Inception auf Amazon Prime sorgt auch heute noch für große Fragezeichen

Eines der spannendsten Elemente der Welt von Inception ist das Verschwimmen von Realität und Traumwelt. Traumata können sich im Unterbewusstsein nur zu lebendig manifestieren. Wünsche und Ängste beeinflussen den Traum und dessen Bewohner:innen und Besucher:innen. Und durch den auf Cobb fokussierten Blickwinkel ist auch nie ganz klar, ob wir es hier mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben.

Warner Bros. Pictures Germany Inception

Daher fällt auch das Ende von Inception, besonders seine finalen Sekunden, sehr doppeldeutig aus. Fans diskutierten dazu bereits 2010 und redeten sich die Münder fusselig. Doch selbst ein Jahrzehnt später lässt das Thema auch alteingesessene Filmliebhaber:innen nicht los.

Das ging für Allie Gemmill von Collider beispielsweise so weit, dass sie noch 2023 eine ausführliche Übersicht über mögliche Fantheorien und ihre Sicht auf das kontroverse Inception-Finale vorstellte. Und auch bei uns findet ihr einen aktuellen Erklärungsansatz mit allen wichtigen Infos, Hinweisen von Christopher Nolan und vielem mehr.

Wer nach einem (Re-)Watch dieses Sci-Fi-Blockbusters also Erklärungsbedarf hat, findet hier vielleicht Antworten. Sehen könnt ihr den Film aktuell im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

