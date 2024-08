Bei Amazon Prime versteckt sich ein genialer Western, den viel zu wenige kennen

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Der Spaghetti-Western Die Rechnung wird mit Bleib bezahlt verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Denn er ist genauso brutal, clever und episch wie Zwei glorreiche Halunken.

Die Rechnung wird mit Blei bezahlt heißt der unbekanntere Bruder von Zwei glorreiche Halunken. Er kam nur ein Jahr später, 1967, ins Kino und glänzte mit einem prominenten Schauspieler, der ebenfalls Teil des Western-Klassikers war: Lee Van Cleef. Als gnadenloser Revolverschütze hat er sich einen Namen in der Filmwelt gemacht. Auch in diesem Film ist er Teil einer Bande der Böse. Doch sind seine Motive wirklich so eindeutig?



Die Rechnung wird mit Blei bezahlt könnt ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen.

15 Jahre lang Rachegedanken: Darum geht’s im Western-Highlight bei Amazon Prime

Nach dem Massaker an einer Familie durch Banditen bleibt der junge Bill Maceita (John Phillip Law) als einziger Überlebender übrig. 15 Jahre vergehen, Bill ist inzwischen Mitte 20 und denkt nur an eines: Rache.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Rechnung wird mit Blei bezahlt schauen:

Death Rides a Horse - Trailer (English) HD

Er begegnet dem alleine reisenden Banditen Ryan (Lee Van Cleef), der Bill auf die richtige Fährte bringt. Bill kommt den Banditen, die seine Familie ermordeten, immer näher. Doch auch Ryan hegt Interesse an den Mördern. Das Motiv bleibt zunächst unklar.



Von Mann zu Mann – die beiden Hauptfiguren machen den Western zu etwas Besonderem

Auf der Jagd nach den Mördern seht ihr alles, was ein Italo-Western bieten sollte. Coole Salon-Szenen, Stand-Offs auf der Straße und eine Menge ikonische One-Liner. Dazu immer ein Glas Whisky. Vor allem Lee Van Cleef macht diesen Film zu einem Western, der an Clint Eastwood-Highlights aus der Zeit erinnert. Doch auch sein Begleiter Bill weiß mit dem Revolver umzugehen. Allerdings muss er nicht nur einmal feststellen, dass er hinter den Ohren noch ganz schön grün ist. Diese Dynamik ist das Herzstück des Films.

Die Rechnung wird mit Blei bezahlt trägt im Original den viel schöneren Originaltitel Da uomo a uomo. Übersetzt heißt das "Von Mann zu Mann", was hierzulande ebenfalls als Titel des Films geläufig ist. Doch wer sind die Männer? Es sind Bill und Ryan, die miteinander und gegeneinander arbeiten und den ganzen Film mit ihrer Dynamik tragen. Ryans Motive, Bill zu helfen, wollen wir hier nicht verraten. So könnt ihr die zweischneidige Beziehung zwischen den beiden noch mehr auf euch wirken lassen.

Für eine ordentliche Portion Männlichkeit, rauchende Colts und coole Sprüche solltet ihr diesen Western unbedingt anschauen. Auf Amazon Prime gibt es Die Rechnung wird mit Blei bezahlt im Abo.



