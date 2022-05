Bei den krassen Top Gun 2-Stunts hat nur ein Cast-Mitglied nicht gekotzt - außer Tom Cruise

Top Gun 2 zeigt einige der packendsten Stunts des Action-Kinos. Für diesen Anblick musste sich der gesamte Cast übergeben. Bis auf Tom Cruise und einen weiteren Star.

Top Gun: Maverick ist endlich da und gilt schon jetzt als einer der Filme mit den unglaublichsten Stunts überhaupt. Nicht zuletzt, weil Tom Cruise und der gesamte Cast tatsächlich in Kampfjets gesetzt wurde und immense g-Kräfte dabei ertrug. Dabei mussten sie sich offenbar alle übergeben. Bis auf eine Person.

Außer Tom Cruise: Top Gun 2-Cast muss sich wegen Action-Stunts übergeben

Das verriet Produzent Jerry Bruckheimer im Interview mit Polygon .

[Im ersten Film] konnten wir solche Szenen nicht verwenden, weil alle Schauspieler kotzen mussten. Nur Tom [Cruise] [...] schaffte es einigermaßen. [Bei Top Gun 2] entwickelte Tom eine Programm, um ihre Toleranz gegen Fliehkräfte [sogenannte g-Kräfte] aufzubauen. Nur [Phoenix-Darstellerin] Monica Barbaro bliebt hart. Sie war die einzige, die sich nicht übergeben musste.

Bruckheimer erwähnt an dieser Stelle nicht Tom Cruise. Als Entwickler des Toleranz-Programms dürfte sich seine Standfestigkeit allerdings von selbst verstehen. Barbaro wird sich mit ihrem Durchhaltevermögen seinen Respekt wohl verdient haben.

Und auch in anderen Hinsicht hat es sich gelohnt. Top Gun: Maverick kommt bei der Kritik äußerst gut an. Gelobt werden dabei nicht zuletzt die mitreißend authentischen Stunts. Dafür kann man schon ein bisschen Übelkeit in Kauf nehmen.

Was haltet ihr von den Top Gun 2-Stunts?