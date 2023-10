Bei Disney+: Der größte Western-Flop aller Zeiten verlor 200 Millionen Dollar (!), aber Quentin Tarantino liebt ihn über alles

Bei Disney+ gibt es einen der größten Kino-Flops aller Zeiten zu sehen. Quentin Tarantino findet den Western von 2013 aber trotzdem richtig gut.

Selbst die größten Flops der Filmgeschichte können im Nachhinein zu Kult werden. Und wenn sich eine Regie-Legende für das Fiasko erwärmt, ist der erste Schritt zum späten Ruhm schon getan. So könnte es Lone Ranger ergehen, der zwar an den Kinokassen kolossal scheiterte, von Quentin Tarantino aber dennoch verehrt wird. Den Western gibt es bei Disney+ zu streamen.

Bei Disney+: Ein Western-Flop, dessen Scheitern Quentin Tarantino kaum glauben kann

Lone Ranger dreht sich um den Anwalt John Reid (Armie Hammer), der als einziger einen Hinterhalt des brutalen Desperados Butch Cavendish (William Fichtner) überlebt. Nachdem er von dem Komantschen Tonto (Johnny Depp) gesund gepflegt wird, planen beide ihre Rache.

Disney Johnny Depp und Armie Hammer in Lone Ranger

Die Produktion des Western-Action-Films war von Problemen geplant. Wie Screen Rant beschreibt, war der Film mit 225-250 Millionen Dollar bei weitem zu teuer und wurde sogar aufgeschoben, um das Budget zu reduzieren. Es gab außerdem Kritik an Depps Casting in einer indigenen Rolle. Der Tod eines Crew-Mitglieds überschattete die Dreharbeiten (via The Hollywood Reporter ).

Als der Film schließlich im Kino erschien, wurde er von vielen Kritiker:innen verrissen, die sich unter anderem am Drehbuch störten (via Metacritic ). Am Ende machte der Film laut Screen Rant 240 Millionen Dollar Verlust und gilt damit als der wohl größte Western-Flop der Filmgeschichte. Was Meisterregisseur Quentin Tarantino kein bisschen stört.

"Die ersten 45 Minuten sind exzellent", erklärte der Filmemacher im Gespräch mit Les Inrockuptibles, aus dem Slashfilm zitiert. "Die nächsten 45 sind etwas ermüdend. Dann kommt die Zug-Szene. Unfassbar. Da dachte ich mir: "Den Film finden alle Leute scheiße? Ernsthaft?"

Quentin Tarantino vernichtet einen der beliebtesten Kriegsfilme der letzten Jahre

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.