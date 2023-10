Bei Amazon Prime verschwindet in 3 Tagen der beste Superhelden-Film des letzten Jahrzehnts: Er spielte über eine Milliarde ein und löste eine Kontroverse aus

Amazon Prime wirft in Kürze einen der besten Superheldenfilme der 2010er aus dem Programm. Er ist seit dem Start heftig umstritten, war an den Kassen aber ein großer Erfolg.

Wie gefährlich ist ein Film? Die Frage ist vermutlich fast so alt wie der Film selbst. Gestellt wurde sie zuletzt etwa beim DC-Schocker Joker, der nach dem 19. Oktober 2023 bei Amazon Prime verschwindet.

Bei Amazon Prime: Stiftet Superhelden-Hit Joker zur Gewalt an?

Joker erzählt eine mögliche Origin Story des gleichnamigen DC-Bösewichts. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) ist ein erfolgloser Comedian und Teilzeit-Clown, der von seiner Umwelt ignoriert und drangsaliert wird. Gegen seine Verzweiflung greift er zu immer extremeren Mitteln, während seine Stadt Gotham um ihn herum ins Chaos versinkt.

Insbesondere beim Kinopublikum erwies sich der Film von Todd Phillips als gewaltiger Hit. Er spielte an den Kassen weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein (via Box Office Mojo ) und kommt auf unserer Liste der besten Superhelden-Filme der 2010er als einziger Film auf 8.0 Punkte.

Gleichzeitig war er bei den Kritiker:innen schwer umstritten (via Metacritic ). Während viele Phoenix' Schauspiel und Philips Bildsprache lobten, attestierten andere dem Film eine Vorbildfunktion für die potenziell gefährliche Incel-Bewegung (via The Guardian ) oder assoziierten ihn mit der Gedankenwelt von Amokläufern (via Vanity Fair ). Das Sequel Joker 2: Folie à deux soll dennoch 2024 erscheinen.

