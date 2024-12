Bei Disney+ gibt es ein Fantasy-Remake, das einen 74 Jahre alten Klassiker neu auflegt – und es funktioniert erstaunlich gut

Manche Remakes sind tatsächlich so gut oder besser als das Original. Denn Geschichten profitieren davon, wenn sie entstaubt werden, wie ihr bei Disney+ selbst sehen könnt.

Ab und an tut eine frische Schicht Lack einer althergebrachten Geschichte tatsächlich gut. Wenn ein Regisseur ganz genau versteht, womit er es zu tun hat und alles genau richtig ineinander greift. Dann besteht tatsächlich eine Chance auf pure Filmmagie, die die vertraute Märchenmagie der Kindheit einfangen kann.

Bei Disney+ habt ihr natürlich Zugriff auf sämtliche Live-Action-Remakes der großen Märchenklassiker. Besonders lohnenswert davon ist aber vor allem eines: Cinderella aus dem Jahr 2015. Der wartet nicht zuletzt dank Regisseur Kenneth Branagh mit einem ganz besonderen Charme auf, von dem ihr euch selbst überzeugen solltet.

In Cinderella bei Disney+ kämpft eine liebenswerte junge Heldin um ihren Traum von der großen Liebe

Ella (Lily James) ist eine herzensgute junge Frau, obwohl ihr das Schicksal übel mitgespielt hat. Sie hat ihre Mutter bereits als kleines Mädchen verloren. Ihr Vater heiratete später die schöne Lady Tremaine (Cate Blanchett), die ihre beiden Töchter mit in die Familie brachte. Nur starb auch er viel zu früh. Jetzt ist Ella allein mit ihrer Stieffamilie – die prompt die Krallen ausfährt.

Stiefmutter und -schwestern reißen sich das Vermögen unter den Nagel und behandeln Ella wie eine glorifizierte Dienstmagd. Nur ganz selten kann sie dem Alltag voller Unterdrückung entfliehen und sich ein paar Minuten Freiheit erkämpfen. Doch in ihrem Heim bricht die Hölle los, als eine ganz besondere Einladung ins Haus flattert.

Der Prinz des Königreichs (Richard Madden) soll endlich eine Braut finden. Dafür wird ein Ball veranstaltet, auf den alle unverheirateten jungen Frauen des Landes geladen werden. Ella wünscht sich nichts mehr, als ebenfalls gehen zu dürfen. Doch da die Stiefmutter das natürlich verbietet, muss sie selbst eine Möglichkeit finden, es doch dorthin zu schaffen.



Cinderella ist dank Kenneth Branagh und seinen Stars ein Fest für Märchen-Fans und Nostalgiker:innen

Branagh ist bislang einer der wenigen – vielleicht der einzige – Regisseur der Live-Action-Remakes, der mit absolutem Selbstbewusstsein seinen ganz eigenen Flair einbringt. Er liebt opulente Inszenierungen, ein bisschen gut gemeintem Kitsch und einen Schuss klassische Theatralik. Es darf glitzern und glimmern, das Licht golden schimmern, eben einfach verträumt sein.

Das alles passt perfekt zu Disneys altbekannter Cinderella-Romantik. Branagh hat genau verstanden, dass auch ohne den Charme des Zeichentricks pure Magie möglich ist. So entsteht eine Mischung aus europäischer Märchenfilm-Tradition, Theatertricks und dazu sogar eine Menge mehr Persönlichkeit für die im Original doch eher blassen Schlüsselcharaktere. Cinderella ist nicht nur neu, Cinderella bietet mehr als je zuvor.



Zusätzlich füllt ein überirdischer Cast den Film bis unter den Rand mit der kindlichen Begeisterung für Zauberei, bunte Kleider, für Feen und Prinzen und Liebe auf den ersten Blick. Blanchett weiß genau, wie böse eine Stiefmutter im Märchen sein darf. Madden spielt den Traumprinzen zum Dahinschmelzen und Lily James ist einfach nur bezaubernd. So bezaubernd, wie ein Märchen es eben verdient.



Wer also ein geliebtes Märchen in schillerndem neuem Gewand sehen will, kann das aktuell bei Disney+.



