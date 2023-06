Bei Disney+ gibt's eine der teuersten Sci-Fi-Serien aller Zeiten, die trotz Avatar-Bösewicht, Zeitreisen und Dinosauriern (!) gekillt wurde

Bei Disney+ ist ein gewaltiger Sci-Fi-Serien-Schatz vergraben. Wenn ihr auf Dinos, Zeitreisen und aufwendige Geschichten steht, solltet ihr euch Terra Nova anschauen.

Vor 12 Jahren waren Serien noch nicht als Erzählformate für Blockbuster-Stoffe etabliert. Game of Thrones sagte den meisten Menschen nichts. Um Serien wie The Walking Dead und Breaking Bad entwickelte sich der spätere Mega-Hype erst. Inmitten dieses kulturellen Aufbruchs wuchs Terra Nova mit Jurassic Park-Schöpfer Steven Spielberg als Produzent heran. Selbst aus heutiger Sicht wirkt die Sci-Fi-Serie ambitioniert. Im Jahr 2011, als die Pilot-Folge Premiere feierte, war Terra Nova nahezu unverantwortlich aufwendig.

Ihr könnt die einzige Staffel des Serienmonstrums bei Disney+ streamen *. In diesem Artikel erklären wir die wilde Geschichte von Terra Nova.

Dinos im Jahr 2149: Darum geht es in Terra Nova

Die Handlung von Terra Nova beginnt im Jahr 2149: Die Existenz der Menschheit ist bedroht, deshalb flieht ein Teil der Bevölkerung 85 Millionen Jahre in die Vergangenheit bzw. in einen alternativen Zeitstrahl. Ihr Ziel: Sie wollen die Zivilisation erneut aufzubauen, aber diesmal besser. Die Menschheit kolonisiert systematisch ihre eigene Vergangenheit.

Terra Nova -Staffel 1 Proof Trailer (Englisch)

Die alte Welt wirkt auf den ersten Blick paradiesisch. Jedoch lauern in der unberührten Natur die üblichen Gefahren dieser Zeit, Dinosaurier zum Beispiel. Zudem haben sich von den umgesiedelten Menschen Gruppen abgespaltet, was zu Spannungen in der neuen Gesellschaft führt.

Avatar-Fiesling Stephen Lang spielt fast die gleiche Rolle nochmal

Im Zentrum der Handlung steht die fünfköpfige Familie Shannon. Der größte Star der Serie ist jedoch Stephen Lang, der in Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water den Schurken Quaritch verkörpert. In Terra Nova spielt er eine ähnlich kernige Figur in ähnlich lebensfeindlicher Dschungel-Umgebung. Commander Nathaniel Taylor ist der mächtigste Mann in Terra Nova. Als erster Siedler überlebte er 118 Tage alleine in der Natur.

20th Century Fox Stephen Lang in Terra Nova

Terra Nova gilt als eine der teuersten Sci-Fi-Serien aller Zeiten

Diese gewaltige Geschichte erzwang ein relativ gewaltiges Budget. Zudem waren die Dreharbeiten in Australien kompliziert: Der Regen wollte einfach nicht aufhören und die Effekte verschlangen unerwartet viel Zeit. Alleine der Pilot, also die erste Folge von Terra Nova, soll dem Hollywood Reporter zufolge zwischen 10 und 20 Millionen US-Dollar gekostet haben. Das meiste Geld floss wohl in die komplizierten Terra Nova-Sets.

Das bedeutet: Die übrigen 12 Folgen der Serie, die die Sets ebenfalls nutzten, waren wesentlich günstiger als der Pilot. Dennoch dürften die Gesamtkosten zwischen 20 und 40 Millionen US-Dollar liegen. Zum Vergleich: Das ZDF hat erst 10 Jahre später, im Zeitalter der Event-Serien, vergleichbar viel Geld für Der Schwarm ausgegeben.

Terra Nova gehört noch immer zu den teuersten Sci-Fi-Serien überhaupt. Wenngleich solche und höhere Beträge heute üblicher sind. Die erste Staffel von Westworld ließ sich HBO wohl über 100 Millionen US-Dollar kosten .

Mehr zum Thema:

Terra Nova scheiterte und selbst Netflix konnte sie nicht retten

Letztlich zerschellte Terra Nova an seinem Aufwand und den daran geknüpften Erwartungen. Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung in den USA war sicher: Das Studio 20th Century Fox führt sein Mega-Projekt nicht fort, wie unter anderem DWDL berichtete. In Deutschland lief die Serie bei ProSieben und stieß auf durchaus großes Interesse. Allerdings reichten die Zuschauerzahlen in den USA nicht, um das hohe Budget aufzuwiegen. Terra Nova war gestorben, bevor es richtig leben konnte.

Kurz flammte Hoffnung auf: Netflix, damals noch ein Zwerg in der Medienlandschaft, wollte Terra Nova übernehmen, berichtete Deadline . Zwei Wochen verhandelte der Streaming-Dienst mit dem Markenbesitzer 20th Century Fox – ergebnislos. Die Sci-Fi-Serie war womöglich selbst Netflix zu teuer.

Und so wurde Terra Nova zu einem unvollendeten Serien-Dinosaurier, der im TV-Museum allmählich verstaubt. Ihr könnt ihn bei Disney+ ausgraben und neu entdecken.

