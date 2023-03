Der Schwarm: Ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten ein Millionengrab oder ein Triumph?

Wie gut ist Der Schwarm wirklich? Im Podcast klären wir die Frage und spekulieren im Spoiler-Teil über eine mögliche 2. Staffel der ZDF-Produktion.

Der Schwarm ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Rund 40 Millionen Euro soll die internationale Koproduktion kosten, bei der das deutsche ZDF federführend war. Mittlerweile läuft die Serie im Fernsehen und ist vollständig in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Begleitet wurde die Veröffentlichung aber von viel Kritik. In den deutschen Feuilletons kam die Verfilmung von Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller eher mau bis unterdurchschnittlich an. Dann äußerte sich auch noch der Autor selbst negativ über die Produktion. Aber ist Der Schwarm wirklich ein Millionengrab oder besser als sein Ruf? Meine Kollegin Esther Stroh und ich beantworten diese Frage in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Hört euch hier die Folge über Der Schwarm an:

Timecodes:

00:03:00 - Lohnt sich Der Schwarm?

00:47:31 - Spoiler-Teil: Was bedeutet das Ende für die Zukunft der Serie?

Der Schwarm soll es mit Hollywood-Produktionen aufnehmen

Im Podcast erklären wir, warum so hohe Erwartungen auf der Science-Fiction-Serie liegen und ob sie diese erfüllt. Diese Erwartungen sind einerseits auf das Budget zurückzuführen, andererseits aber auch auf das hochkarätige Personal hinter der Kamera, die berühmte Vorlage und die weltumspannende Handlung, die man so in einer deutschen Serie selten bis nie zu sehen bekommt.

Wovon handelt die Serie?

In unterschiedlichen Ecken der Welt gehen plötzlich seltsame Phänomene vor, die mit dem Meer in Verbindung stehen: Fischschwärme im Südpazifik vor Südamerika. Quallen in Venedig. Wale, die in Kanada Touristen-Boote angreifen. Muscheln, die Frachter unbrauchbar machen. Hummer, die in einem französischen Restaurant eine Krankheitswelle lostreten. Würmer, die sich in Methan-Felder bohren.

Wissenschaftler:innen rund um den Globus (unter anderem Leonie Benesch, Joshua Odjick, Alexander Karim und Cécile de France) beobachten die zunehmend zerstörerischen Tiere mit Sorge. Um hinter den Grund für die ökologische Bedrohung zu kommen, müssen sie ihre Erkenntnisse bündeln. Doch kann es wirklich sein, dass die ausgebeutete Natur nun zurückschlägt? Gibt es in den Tiefen der unerforschten Ozeane intelligente Wesen, die hier gerade einen Angriff koordinieren?

So eine Handlung verlangt nicht nur nach einem großen Ensemble, sondern aufwendigen Computer-Effekten. Ob Der Schwarm in dieser Hinsicht den eigenen Ansprüchen genügt, erfahrt ihr im Podcast.

