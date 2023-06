Bei Disney+: Mega-Flop, der beinahe das gesamte Fantasy-Genre ausgerottet hätte und heute trotzdem Kult ist

Ein junger Tom Cruise stürzt in ein Fantasy-Abenteuer, das bei Erscheinen niemand sehen wollte. Bei Disney+ könnt ihr dem Flop eine zweite Chance geben.

1983 war DAS Jahr des Tom Cruise, mit Lockere Geschäfte, Die Outsider und Der Richtige Dreh. Doch bald darauf folgte einer seiner größten Misserfolge. Als nächstes drehte der angehende Superstar nämlich den Fantasy-Film Legende mit Blade Runner-Regisseur Ridley Scott.

Bei Disney+ * könnt ihr das kunterbunte Märchen nachholen, das beinahe ein ganzes Genre ausgerottet hätte.

In Legende sind die letzten Einhörner in Gefahr

Der Herr der Finsternis (gespielt vom späteren Pennywise Tim Curry) will die Welt unterjochen, dafür muss er jedoch alle verbliebenen Einhörner töten. Um sein Ziel zu erreichen, schickt er den Kobold Blix (Alice Playten) in den Märchenwald, der die junge Prinzessin Lily (Mia Sara aus Ferris macht blau) ausnutzt, um den Tieren auf die Schliche zu kommen. Blix tötet ein Tier, Lily und das letzte Einhorn geraten in die Hände des Schurken. Also macht sich der in Lily verliebte Waldläufer Jack (Tom Cruise) auf, die Welt vor der Herrschaft der Finsternis zu bewahren.

20th Century Pictures Tom Cruise in Legende

Legende kam 1985 in die Kinos, drei Jahre nachdem Ridley Scotts Blade Runner in einer vom Studio massakrierten Fassung an den Kassen untergegangen war. Ein echtes Comeback wurde Legende für den Alien-Regisseur allerdings nicht.

Auch diesmal gab es Probleme mit der finalen Schnittfassung, die lange als zu anspruchsvoll für das nordamerikanische Publikum betrachtet wurde. Bei der Kritik fiel der Film größtenteils durch. Zwar wurden die Effekte und das Make-up gelobt, aber die Story als blutleere, freudlose Angelegenheit abgetan.

Ein Flop, der den Fantasy-Boom auslöschte?

Finanziell ging es Legende kaum besser. Der Film erschien in einer kleinen Boom-Zeit des Fantasy-Genres, die Der Drachentöter (1981), Der Dunkle Kristall (1982), Das letzte Einhorn (1982), Krull (1983), Die unendliche Geschichte (1984) und einige mehr hervorbrachte.

20th Century Pictures Make-up und Masken sind spitze

Legende war jedoch ein solcher Misserfolg, dass es dem Genre einen heftigen Dämpfer verlieh, der im Grunde erst mit der Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) aufgefangen wurde. In einem Artikel des britischen Telegraph zum 30. Geburtstag wird der Film gar als "Extinction Event" beschrieben, das ein Genre ausgerottet habe wie einst ein Asteroid die Dinosaurier.

Von Legende existieren gleich mehrere Fassungen

Ridley Scott brauchte eine Weile, bis er sich Anfang der 90er mit Thelma & Louise von dem Misserfolg erholte (und drehte danach prompt 3 Flops hintereinander). Tom Cruise dagegen veröffentlichte im Jahr nach Legende einen kleinen Film namens Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel.

Er vertritt, genau wie sein Regisseur, die Haltung, dass der 114-minütige Director's Cut die einzig wahre Version ist. Bei Disney+ könnt ihr die 93 Minuten lange sogenannte internationale Fassung anschauen, die eine Art Mittelweg zwischen US-Version und Wunschfassung des Regisseurs darstellt.

Wie so oft bei Filmen, die an der Kasse untergingen (und allen anderen auch), lohnt es, sich selbst ein Bild von der Qualität zu machen. Legende besitzt mittlerweile jedenfalls Kult-Status, wobei der nicht im Entferntesten mit der Anerkennung von Scotts Blade Runner vergleichbar ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.