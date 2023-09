Bei Disney+: Tobey Maguire vergeigte geniale Superhelden-Szene 155 Mal und 20 Jahre später ist es immer noch unfassbar, dass sie wirklich geklappt hat

Der erste Spider-Man-Film mit Tobey Maguire ist einer der besten Superhelden-Blockbuster überhaupt. Eine Szene daraus war damals so aufwendig, dass es bis heute kaum zu glauben ist, dass sie existiert.

Lange vor dem MCU war Spider-Man von Sam Raimi der Beweis, wie meisterhaftes Superhelden-Kino aussehen kann. Der Marvel-Blockbuster mit Tobey Maguire als Peter Parker war die perfekte Mischung aus Action-Schauwerten, fantastischen Charakteren und einer Story, die immer wieder emotional mitriss.

Besonders eine Szene aus Spider-Man wird aber sicherlich für immer durch ihren Aufwand in Erinnerung bleiben. Heutzutage würde sie sicherlich schnell mithilfe von CGI entstehen.

Die spektakuläre Cafeteria-Szene in Spider-Man wurde echt so gefilmt

In einer Szene von Raimis Marvel-Film läuft MJ (Kirsten Dunst) in der Schulcafeteria an Peter vorbei und rutscht auf einer Saft-Pfütze aus. Durch seinen neuen Spinnensinn reagiert Peter blitzschnell und fängt nicht nur seine große Liebe, sondern auch das durch die Luft fliegende Tablett, auf dem alle Dinge, wie ein Sandwich und ein Apfel, wieder perfekt landen.

Sony Spider-Man

Laut Far Out Magazine verriet John Dykstra, der Leiter für die visuellen Effekte von Spider-Man, im DVD-Audiokommentar, dass die Szene ohne CGI oder ähnliche digitale Tricks gefilmt wurde. Er sagte, dass das Tablett mit Klebstoff an Maguires Hand befestigt wurde. Insgesamt soll es 156 Versuche gebraucht haben, bis die Marvel-Szene perfekt im Kasten war.

