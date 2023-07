Marvel-Sensation nach 16 Jahren: Spider-Man 4 mit Tobey Maguire soll angeblich kommen, sagt Original-Star

Im letzten Spider-Man-Film mit Tom Holland sind auch Andrew Garfield und Tobey Maguire dabei gewesen. Jetzt gibt es ein neues Gerücht, dass der Star der Sam Raimi-Trilogie für einen vierten Film zurückkehren soll.

Kein Marvel-Event seit Avengers 4: Endgame wurde so gefeiert wie Spider-Man: No Way Home. Durch das Multiversum hat der Blockbuster mit Tom Holland vielen bisherigen Spidey-Charakteren aus verschiedenen Universen die Tür geöffnet. Dadurch kam es auch zur gefeierten Rückkehr von Andrew Garfield und Tobey Maguire in ihren Paraderollen.

Seit No Way Home gibt es immer wieder Spekulationen um die beiden Spider-Man-Altstars und mögliche weitere Auftritte. Jetzt ist ein neues Gerücht aufgetaucht, das Spider-Man 4 mit Maguire teast.

Sam Raimi will angeblich Spider-Man-Fortsetzung mit Tobey Maguire drehen

Im exklusiven Interview mit Comic Book sprach Thomas Haden Church im Rahmen der neuen Twisted Metal-Serie darüber, ob er ins Spider-Man-Universum zurückkehren würde. In Spider-Man 3 war Church damals als Bösewicht Flint Marko aka Sandman zu sehen. Im Gespräch hat der Schauspieler überraschend einen neuen Spider-Man-Film von Raimi mit Maguire geteast:

Es gab schon immer die eine oder andere Art … ich habe Gerüchte gehört … dass Sam Raimi einen weiteren [Spider-Man-Film] mit Tobey [Maguire] machen würde, und wenn das passiert, würde ich mich wahrscheinlich dafür einsetzen, vielleicht zumindest einen Cameo-Auftritt zu machen.

Ist ein vierter Spider-Man-Film mit Tobey Maguire wirklich in Planung?

Offiziell wurde ein neuer Spider-Man-Film mit dem Star der Raimi-Trilogie noch nicht angekündigt. Mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat der Regisseur zumindest schon mal Fuß im Marvel Cinematic Universe gefasst.

2022 zeigte sich Raimi in einem Interview auch begeistert gegenüber der Idee für einen vierten Spider-Man-Film. Die Chancen stehen gerade durch die neue Aussage von Thomas Haden Church also besser denn je.

