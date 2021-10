Bei Netflix & Amazon: Die 5 besten Matthias Schweighöfer-Filme ohne Zombies und Til Schweiger

Matthias Schweighöfer ist jetzt ein Netflix-Star. Ihr mochtet seine alten Filme lieber, konntet mit Til Schweiger aber auch nie was anfangen? Hier ist eure ultimative Tipp-Liste.

Seit diesem Wochenende könnt ihr auf Netflix Matthias Schweighöfers ersten eigenen internationalen Blockbuster sehen. Er führte bei Army of Thieves Regie und spielte die Hauptrolle Ludwig Dieter. Und das zum zweiten Mal. Bereits in Army of the Dead von Zack Snyder verkörperte er den nervösen Safeknacker. Snyder nahm Matthias Schweighöfer in seinen Klub auf, hoffentlich vergisst er uns nicht.

5 Top-Filme mit Matthias Schweighöfer bei Netflix und Amazon

Denn wir vergessen ihn auf keinen Fall. Anlässlich des Starts von Army of Thieves wollen wir an die Prä-Zombie-Ära von Schweighöfer erinnern, die ja immer auf alberne deutsche Komödien reduziert wird. Was zum einen kein Wunder ist (er hat sehr viele, sehr erfolgreiche deutsche Komödien gedreht). Zum anderen der komplexen Karriere des deutschen Superstars aber nicht gerecht wird. Matthias Schweighöfer ist nicht nur der Schweiger-Klon, zu dem er immer gemacht wird.

Deshalb stellen wir euch hier fünf zombie- und schweigerfreie Filme vor, die die Star-Person Schweighöfer möglichst vollständig abbilden. Ihr könnt sie alle ohne Zusatzgebühren bei Netflix, Amazon oder in Mediatheken streamen.

Soloalbum – Matthias Schweighöfer als drogensüchtiger Star-Autor

Darum geht es Soloalbum: Anfang der 2000er. Ben, ein erfolgreicher Jungredakteur bei einem Musikmagazin, hat es für sein Alter von 24 Jahren schon weit gebracht. Beruflich zumindest, denn im Privaten hat er ein Problem: gerade hat ihn seine Freundin (Nora Tschirner!) verlassen, was ihm schwer zu schaffen macht. Wie kommt man am besten mit einer solchen Situation klar?

3 von 5 Punkten auf der Schweighöfer-Skala: Mehr harten Drogenkonsum gab es selten im deutschen Mainstream-Kino und damit ist Soloalbum vielleicht das, was einer Matthias Schweighöfer-Antwort auf Trainspotting am nächsten kommt. Gleichzeitig sehen wir hier in der Verfilmung von Benjamin von Stuckrad-Barres Roman den juvenilen Rohbau einer typischen Schweighöfer-Komödie: Slapstick, Nacktheit, Liebe und irgendwas mit Medien.

Verfügbar bei: Netflix



Friendship! – Netflix: Matthias Schweighöfer als Weltentdecker

Darum geht es Friendship!: Die beiden Freunde und Ex-DDR-Bürger Veit (Friedrich Mücke) und Tom (Schweighöfer) wollen nach dem Mauerfall endlich ihre Freiheit genießen und ihr Begrüßungsgeld für eine Reise nach San Francisco auf den Kopf hauen: Dort vermutet Veit seinen seit Jahren untergetauchten Vater. Leider reicht das Geld aber nur bis New York – und bei der Reise quer durch die USA bemerken die beiden, dass nicht jeder scharf auf zwei frischgebackene Ex-Kommunisten ist.



5 von 5 Punkten auf der Schweighöfer-Skala: Wenn Deutschland und die deutsche Vorstellung von den USA zwei Platten sind, ist Friendship ein Erdbeben mit Schweighöfer als Epizentrum. Die Rolle des naiv tollkühnen Deutschen inmitten einer kulturellen Kollision passt ihm wie angegossen, junge Identitätssuche und Sex-Witze gesellen sich daneben wie Honecker neben Breschnew.

Verfügbar bei: Netflix



Weil sie böse sind – Matthias Schweighöfer als mörderischer Millionärssohn

© ARD Schweighöfer und Milan Peschel in Tatort - Weil sie böse sind

Darum geht es in Tatort: Weil sie böse sind: Die Frankfurter Kommissare Dellwo und Sänger spielen eigentlich Nebenrollen in der Geschichte eines ungleichen Duos: Dem alleinerziehenden Vater Rolf Herken (Milan Peschel) fehlt das Geld für die Therapie seines Sohnes. Auf der Suche nach Hilfe tötet er einen reichen Stifter. Unverhofft erhält er Deckung und Inspiration von dessen Sohn (Matthias Schweighöfer), der seine eigene Familie verachtet.



5 von 5 Punkten auf der Schweighöfer-Skala: Der Tatort von Florian Schwarz und Michael Proehl (Im Schmerz geboren) zählt zu den besten Folgen der Krimi-Reihe, was unter anderem an der feinen Darstellung von Schweighöfer liegt. Sein Patrick Bateman mit Schwiegersohn-Gesicht ist ein faszinierendes Wesen, das uns zwischen Abscheu und Sympathie taumeln lässt.

Verfügbar bei: ARD Mediathek



Die Freunde der Freunde – Matthias Schweighöfer als tragischer Gymnasiast

Darum geht es in Die Freunde der Freunde: Gregor (Schweighöfer) ist Schüler eines Gymnasiums und glaubt mit großer Kraft an die große Liebe, die er in Billie (Sabine Timoteo) gefunden zu haben scheint. Sein bester Freund Arthur (Florian Stetter) hingegen möchte sich niemals binden. Gern will Gregor die beiden einander vorstellen. Doch als sich herausstellt, seine Freunde auf höherer Ebene miteinander verbunden sind, verhindert er das Treffen. Beide ereilt ein tragisches Schicksal.



4 von 5 Punkten auf der Schweighöfer-Skala: Noch bevor Schweighöfer den Humor für sich entdeckte, gab er hier den empfindsamen romantischen Jüngling. Fans werden die impulsive Quirligkeit feiern, mit der er sich hier an dem hehren Ideal der Liebe abarbeitet. Ein klassischer Schweighöfer der Sturm und Drang-Ära.

Verfügbar bei: Amazon Prime *



Vaterfreuden – Matthias Schweighöfer als liebestoller Samenspender

Darum geht es in Vaterfreuden: Felix (Schweighöfer) ist glücklicher Junggeselle. Nachdem er sich aus Geldgründen zur Samenspende hat überreden lassen, macht ihn ein absurder Unfall mit einem Frettchen zeugungsunfähig. Das verändert seine Perspektive nachhaltig: Fortan versucht er, der Empfängerin seiner Spende nahe zu kommen und mit ihr eine Familie zu gründen.



5 von 5 Punkten auf der Schweighöfer-Skala: In Vaterfreuden ist Schweighöfer genau so, wie ihn seine Anhänger mittlerweile einfach lieben: Naiv, sturköpfig, quengelig, aber schlussendlich immer herzensgut und bereit für amouröse Überzeugungen zu kämpfen. Sein archetypischer Fünftklässler-Humor hat mit aberwitzigen Genital-Attacken hier seine höchste Daseinsform erreicht. Manchmal kommt die Frage: Wer ist Schweighöfer? Und die Antwort ist immer: Vaterfreuden.

Verfügbar bei: Netflix



