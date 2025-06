Bei Netflix: Einer der besten Filme 2024 besticht mit unglaublichen Bildern und puren Emotionen

Wie wäre es mit ein wenig Gänsehaut, unglaublichen Bildern und berührenden LGBTQ+ Geschichte? Bei Netflix gibt es einen Fantasy-Horror-Film, der all das auf einmal kann.

Horror und Fantasy haben alle Freiheiten der Welt, wenn es um die visuelle Umsetzung einer Botschaft oder eines Gefühls geht. Das macht diese Genres ganz besonders spannend und geeignet, um die tiefsten Emotionen von Figuren zu erforschen. 2024 gab es einen kleinen, zunächst unscheinbar wirkenden Film, der ebendiese Übung absolut meisterhaft umsetzte – und sich auch aus queerer Perspektive lesen lässt.

I Saw the TV Glow war ein internationaler Festival-Liebling, erhielt hierzulande jedoch keinen Kinostart. Aktuell ist er für das breite Publikum auf Netflix verfügbar und lasst euch gesagt sein: Wer sich nach einer genialen, tiefgründigen und diskussionswürdigen Fantasy-Geschichte mit Gruselfaktor sehnt, darf diesen Film nicht ungesehen lassen.

In I Saw the TV Glow bei Netflix flüchten sich zwei Teenager in eine Fantasiewelt, die realer ist als erwartet

Owen (Justice Smith) ist ein stiller, in sich gekehrter Teenager. Sein Vater baut überhaupt keine Verbindung zu ihm auf, die Mutter will möglichst nicht auffallen, persönliche Interessen werden weder geteilt noch diskutiert. Umso einsamer und verlorener wandelt Owen durch die Schulzeit. Zumindest, bis er Maddy (Jack Haven) kennenlernt. Die ist unangepasst, nimmt kein Blatt vor den Mund und fasziniert Owen sofort.

Als gemeinsame Leidenschaft entdecken die beiden die Serie "The Pink Opaque" über zwei Jugendliche, die die Welt vor übernatürlichen, bizarren Mächten retten. Die Serie ist seltsam und alles andere als Mainstream, doch für Owen und Maddy bedeutet sie eine Welt, in die sie sich flüchten können. Beide erkennen sich in der Andersartigkeit der Charaktere wieder und wünschen sich mehr als alles andere, so zu sein wie sie.

Doch dann wird "The Pink Opaque" abgesetzt. Owen, der gerade dabei war, endlich einige Wahrheiten über sich zu entdecken, ist geschockt – auch, weil Maddy ebenfalls plötzlich aus seinem Leben verschwindet. Mit einem Mal scheint sich die Grenze zwischen Realität und Fiktion aufzulösen, und Owen steht vor einem Rätsel.

I Saw the TV Glow erzählt persönliche Geschichten mit unglaublichen Bildern

I Saw the TV Glow wird euch innerhalb kürzester Zeit packen und in seinen Bann ziehen. Und das mit zwei mächtigen, entschlossenen Armen: Der linke ist sein einzigartiger Look, der Albtraum und hoffnungsvolle Zuckerwelt zugleich darstellt. Und der rechte ist seine Arbeit mit den ergreifenden Charakteren und Emotionen.

Stellt euch vor, die Kindheitsfantasien, in die euch eure Lieblingsserien entführen konnten, erwachten zum Leben. In der handgemachten, Low-Budget-, irgendwie gruseligen aber auch magischen Optik der 90er oder frühen 2000er Jahre. Ebendiese Magie haucht I Saw the TV Glow Leben ein und verwischt die Grenzen zwischen Realität, Traum und Sehnsucht.

Diese fantastischen Elemente sind schön, praktisch erzeugt und sorgen für eine Atmosphäre des Geheimnisvollen, wie sie kaum ein Film derzeit aufzubauen vermag. Lange waren Monster nicht mehr so verstörend, Effekte nicht mehr so herrlich befremdlich. Doch es sind Maddy und Owen, die den Film zu einem wahren Erlebnis machen.

Hinter ihrer persönlichen Mattscheibe türmen sich Tsunamis an Gefühlen auf. Und wenn sich die ersten Risse im Glas auftun, entstehen emotionale Momente, die tief berühren. In denen Schmerz und Hoffnung plötzlich greifbar werden. Ob als Einblick in uns fremde Lebensrealitäten oder Hinweise auf unsere eigenen Leben – I Saw the TV Glow öffnet die Augen für Neues … oder altes, Vergrabenes.

Wer dieses Gefühl aus Nostalgie und Schrecken erfahren will, kann das jetzt mit I Saw the TV Glow bei Netflix.