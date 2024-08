Bei Netflix: Fesselnder Fantasy-Film, in dem Blake Lively ein unvorstellbares Geheimnis verbirgt

Blake Lively erobert gerade mit Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us die Charts. Passend dazu streamt ein unterschätzter Fantasy-Film mit dem Star bei Netflix.

Bei Netflix gibt es seit Kurzem ein modernes Märchen mit Blake Lively (Gossip Girl) und Harrison Ford (Indiana Jones), das alle Fantasy-Fans nachholen sollten. Während Blake Lively gerade als Floristin in Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us im Kino Erfolge feiert, erringt sie in Für immer Adaline versehentlich Unsterblichkeit. In Für immer Adaline ist Blake Lively 107 Jahre alt Infolge eines kuriosen Unfalls hört Adaline Bowman (Blake Lively) im Alter von 29 Jahren auf, zu altern. Dieses Erlebnis hat – im wahrsten Sinne – lebenslange Auswirkungen: Adaline wird vom FBI verfolgt und ist von nun an alle 10 Jahre gezwungen, ihre Identität und ihren Aufenthaltsort zu wechseln. Einzig ihre Tochter Flemming weiß von Adalines Geheimnis.

Mit 107 Jahren begegnet Adaline einem Mann namens Ellis Jones (Michiel Huisman). Trotz anfänglicher Zweifel lässt sie sich auf eine romantische Beziehung mit ihm ein. Adaline und Ellis sind glücklich – bis Adaline feststellen muss, dass es sich bei Ellis' Vater William (Harrison Ford) Jones um ihren früheren Freund handelt. Gemäß ihrer eigentlichen Regel, sich nicht romantisch zu binden, hatte sie William damals kommentarlos sitzen lassen. Universum Film Michiel Huisman und Blake Lively in Für immer Adaline Adalines Geheimnis droht aufzufliegen. Sie gibt sich spontan als ihre eigene Tochter aus, doch William bleibt skeptisch. Ihre Unsterblichkeit beweist sich fortan als gefährlicher Fluch. Bei Netflix: Blake Lively brilliert und wir fiebern bis zur letzten Minute mit Der Film pendelt sich geschickt zwischen Fantasy, Märchen-Romantik und Drama ein und bietet eine originelle Liebesgeschichte, deren Ausgang lange ungewiss erscheint. Mit leichtem Augenzwinkern wird eine ungewöhnliche Liebesgeschichte über ein Jahrhundert erzählt und vermischt bittersüße und verspielte Elemente. Das Thema Age Shaming wird zudem auf charmante Weise ins Gegenteil verkehrt, wenn sich Adaline verzweifelt nach ihrem ersten grauen Haar sehnt.

Für immer Adaline gelingt das Kunststück, dem überladenen Genre des Liebesfilms eine erfrischende Note hinzuzufügen. Der fantastische Ausgangspunkt der Erzählung dient als gelungene Metapher: Adaline erstrahlt zwar in ewiger Jugend und Schönheit, ist dafür aber gezwungen, auf ewig in ein und derselben Lebensphase hängenzubleiben. Trotz ständiger Umzüge gibt es für Adaline keine echte Möglichkeit zur Veränderung. Sie kann sich niemandem anvertrauen und auf niemanden ernsthaft einlassen.

Seht hier, wo Für immer Adaline noch streamt Die nuancierten Performances von Blake Lively und Harrison Ford schaffen es, dass man Adalines ungewöhnlichen Lebensweg von der ersten bis zur letzten Szene gebannt mitverfolgt. Es handelt sich bei Für immer Adaline um einen der wenigen Vertreter aus dem Romantik-Genre, bei dem das Publikum tatsächlich bis zum Schluss nicht sicher sein kann, ob es ein Happy End gibt. Das könnt ihr bei Netflix im Abo herausfinden.