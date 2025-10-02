Bei Netflix: Geniale Krimi-Unterhaltung, die sich die größte Überraschung bis zum Schluss aufhebt

Im Angebot von Netflix gibt es einen Film, den sich kein Krimi-Fan entgehen lassen sollte. Es handelt sich um einen starbesetzten, extrem unterhaltsamen Leckerbissen.

Mit genialen Geschichten kennt sich Regisseur Rian Johnson bestens aus. In Brick vereint er Coming-of-Age- und Highschool-Elemente mit dem Film noir. In Looper erzählt er ein packendes Zeitreise-Abenteuer, ganz zu schweigen von dem famosen Star Wars: Die letzten Jedi. Auch im Krimi-Genre hat er bleibenden Eindruck hinterlassen, sei es mit Brothers Bloom oder Knives Out, den ihr bei Netflix streamen könnt.

Streaming-Tipp bei Netflix: Knives Out ist ein durch und durch genialer Krimi mit Daniel Craig

Knives Out beginnt mit dem Tod des Patriarchen Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Schnell steht der Verdacht im Raum, dass ein Mitglied seiner wohlhabenden Familie hinter der Sache steckt. Doch wer könnte zu so einer grausamen Tat in der Lage sein? Im Familienkreis herrscht fortan vor allem eines: Misstrauen.

Dieser Umstand ruft den Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) auf den Plan, der sich jede einzelne Person, die in Thrombeys Anwesen verkehrt, ins Kreuzverhör nimmt und in diesem Zuge mehr und mehr über die von Neid und Missgunst zerfressene Familie erfährt. Kaum offenbart sich ein Abgrund, folgt der nächste.

Johnson wurde beim Schreiben des Drehbuchs zu Knives Out von Agatha Christie und Alfred Hitchcock inspiriert, deren Schaffen reich an unerwartet erzählten Mordgeschichten ist. Inzwischen sind aber viele ihrer Kniffe zu festen Bestandteilen des Genres geworden. Wie also modernisiert man das Konzept eines klassischen Whodunit?

Zum Weiterlesen: Das Ende von Knives Out mit Daniel Craig erklärt

Mit Knives Out stellt Johnson dreht an einigen feinen Schrauben, die sein Murder-Mystery in ein gleichermaßen amüsantes wie spannendes Unterfangen verwandeln. Knives Out spielt geschickt mit Erwartungen und trumpft dazu mit einem famosen Ensemble auf, das von Daniel Craig mit Südstaatenakzent in die Mangel genommen wird.

Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson und Toni Collette laufen zur Höchstform auf, wenn sie sich um Kopf und Kragen reden und gegenseitig die Schuld zuschieben. Unterstützt wird Craig bei den Verhörszenen von dem ebenso gut aufgelegten Lakeith Stanfield. Der heimliche Star des Films ist jedoch Ana de Armas.

Knives Out befeuerte Ana de Armas' Karriere und steuert bei Netflix bereits auf seinen dritten Teil zu

Bereits zuvor war sie in Filmen wie Knock Knock und Blade Runner 2049 zu sehen. In Knives Out überraschte sie schauspielerisch aber nochmal auf einem völlig anderen Level. Jetzt gehört de Armas zu den gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood und räumt als Ballerina das John Wick-Universum auf, ganz zu schweigen von ihrem brillanten Auftritt in Craigs letztem James Bond-Film: Keine Zeit zu sterben.

Knives Out selbst war so ein großer Erfolg, dass sich Netflix die Marke sicherte. Mit Glass Onion erschien 2022 der zweite Fall von Benoit Blanc exklusiv bei dem Streaming-Dienst. Dieses Jahr im Dezember geht die Geschichte weiter. In Wake Up Dead Man kehrt Daniel Craig einmal mehr als Privatdetektiv zurück, um ein Verbrechen aufzuklären.

Der Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form im Juli 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.