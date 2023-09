Bei Netflix gibt es einen der besten Western der letzten 20 Jahre, der einen absoluten Klassiker noch besser verfilmte

Wenn ihr auf der Suche nach einem richtig guten Western seid, werdet ihr aktuell bei Netflix fündig. Der Streaming-Dienst hat die Neuverfilmung eines grandiosen Klassikers im Katalog.

1957 brachte Regisseur Delmer Daves den Western Zähl bis drei und bete ins Kino, der heute als Klassiker des Genres gilt. Die Geschichte erzählt von einem Farmer, der einen Outlaw zu einer Bahnstation eskortieren soll, von wo aus dieser ins Staatsgefängnis transportiert wird. 50 Jahre später wurde die Geschichte neu verfilmt.

Todeszug nach Yuma heißt das Remake in Deutschland. Inszeniert wurde die neue Version von James Mangold, der u.a. für Logan – The Wolverine bekannt ist. Seine Yuma-Neuauflage könnt ihr aktuell bei Netflix streamen.

Western-Neuverfilmung bei Netflix: Christian Bale und Russell Crowe brillieren in Todeszug nach Yuma

Mangolds Todeszug nach Yuma übernimmt große Teile der Handlung des Originals. Einmal mehr folgen wir einem einfachen Mann auf seinem Weg, Ordnung in eine Welt zu bringen, in der schneller getötet als vergeben wird. Christian Bale schlüpft in die Rolle des Farmers Dan Evans, der trotz Kriegsverletzung die beschwerliche Reise auf sich nimmt. Ihm gegenüber tritt Russell Crowe als Outlaw Ben Wade.

Hier könnt ihr den Trailer zu Todeszug nach Yuma schauen:

Todeszug nach Yuma - Trailer (Deutsch)

Welcher Film ist besser? Original oder Remake? Collider argumentiert, dass Mangolds Ansatz dem Original überlegen ist – und zwar aus einem bestimmten Grund. Todeszug nach Yuma bringt mehr Tiefe in die Beziehung der ungleichen Hauptfiguren. Evans und Wade treten im Remake als vielschichtige Figuren in Erscheinung, die auf dem schmalen Grat zwischen Feindschaft, Freundschaft und gegenseitigem Respekt balancieren.

Mit Bale und Crowe hat Mangold zwei herausragende Darsteller für die Rollen gefunden. Problemlos könnten jeder der beiden einen Film wie Todeszug nach Yuma allein auf seinen Schultern stemmen. Gemeinsam sind sie noch besser. Nicht zuletzt spielt sich keiner der Schauspieler als Star in den Mittelpunkt. Christian Bale und Russell Crowe gehen komplett in ihren sehr gegensätzlichen Rollen auf. Dafür lohnt sich definitiv ein Blick.

