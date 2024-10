Bei Netflix ist ein Fantasy-Flop fast auf Platz 1, der für den Regisseur die "schlimmste Niederlage seines Lebens" war

Die Netflix-Charts warten mit einer großen Überraschung im Filmbereich auf. Ein gescheiterter Fantasy-Blockbuster aus dem Jahr 2017 nimmt es mit Dungeons & Dragons auf.

Wer in den vergangenen Tagen einen Blick in die Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix geworfen hat, dürfte schnell über Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben gestolpert sein. Seit dem letzten Wochenende führt das gut gelaunte Fantasy-Abenteuer die Streaming-Charts an. Nun tritt jedoch ein unerwarteter Konkurrent aus den Schatten.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ist nicht der einzige Fantasy-Abenteuer-Film, der sich bei Netflix großer Beliebtheit erfreut. Auch Die Mumie steht hoch im Kurs bei den Abonnent:innen. Dabei war der Film, als er vor sieben Jahren ins Kino kam, ein gewaltiger Flop, über den sich der Regisseur heute noch ärgert.

Fantasy-Duell in den Streaming-Charts bei Netflix: Die Mumie tritt gegen Dungeons & Dragons an

Die Mumie sollte den Grundstein für das Dark Universe legen, in dem alle Monster aus dem Universal-Archiv nach dem Vorbild des Marvel Cinematic Universe zusammengeführt werden. Mehr als den Startschuss mit Tom Cruise und Sofia Boutella hat es jedoch nie gegeben. Der Film war finanziell und qualitativ eine Enttäuschung.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Mumie schauen:

Die Mumie - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zwar konnte Die Mumie über 400 Millionen US-Dollar einspielen, wie Box Office Mojo zusammenfasst. Wer heutzutage in Hollywood ein neues Franchise lostreten will, geht jedoch von größeren Zahlen aus. Schließlich stand hinter Die Mumie einer der größten Filmstars überhaupt, ganz zu schweigen von der Monster-Marke.

15 Prozent bei Rotten Tomatoes und 34 von 100 Punkten bei Metacritic : Die Mumie kam überhaupt nicht gut an. Kurzerhand wurden sämtliche Dark Universe-Pläne ad acta gelegt – und das, obwohl bereits weitere Filme wie The Invisible Man mit Johnny Depp und Frankenstein's Monster mit Javier Bardem angekündigt worden waren.

Auch bei Netflix: Einer der erschütterndsten Kriegsfilme aller Zeiten

Die Mumie war ein riesiger Fehlschlag – und das weiß niemand besser als Regisseur Alex Kurtzman

Die Mumie-Regisseur Alex Kurtzman blickte vor zwei Jahren auf den Fantasy-Flop zurück und zog ein bitteres Fazit. Im The Playlist-Podcast Bingeworthy sagte er:

[Die Mumie] war wohl die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich bereue Millionen Dinge daran. Bis dahin war ich noch kein Regisseur. So brutal es auch war, es machte mich zu einer tafferen Person und einem klarsichtigeren Filmemacher. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das etwas nicht stimmt, schweige ich nicht länger.

Bei Netflix geht Die Mumie nun trotzdem durch die Decke. Dieses Phänomen konnten wir in der Vergangenheit schon öfter beobachten: Filme, die im Kino floppten, finden auf einmal großen Zuspruch bei der Streaming-Plattform. Der eingangs erwähnte Dungeons & Dragons hat ein ähnliches Schicksal hinter sich.