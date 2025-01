Bei Netflix könnt ihr ab sofort 5 Filme einer riesigen Sci-Fi-Reihe streamen, die noch dieses Jahr fortgesetzt wird

Dem Film-Marathon am Wochenende steht nichts mehr im Weg. Netflix hat fünf Teile aus einer der größten Sci-Fi-Reihen in sein Streaming-Angebot aufgenommen.

Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, was ihr heute Abend streamen sollt, haben wir hier einen Netflix-Tipp für euch. Seit wenigen Tagen bietet der Streaming-Dienst die ersten fünf Filme der Jurassic Park-Reihe an. 1993 startete die Sci-Fi-Verfilmung mit einem Steven Spielberg-Meisterwerk. Danach kamen fünf Fortsetzungen.

Fast komplett bei Netflix: Die Jurassic Park-Reihe sorgt für Action und Spannung im Stream

Die Jurassic Park-Geschichte geht auf den gleichnamigen Roman von Michael Crichton zurück, der hierzulande unter dem Titel Dinopark erschienen ist. Der Titel ist Programm: Mittels einer geborgenen DNA-Probe, die dank Bernsteinversiegelung die Zeit überdauert hat, gelingt es dem Multimilliardär John Hammond Dinos zu klonen.

Der Traum: Ein Freizeitpark, in dem die Menschen die Urzeitmonster hautnah erleben können. Wer jedoch einmal die Büchse der Pandora öffnet, bekommt schnell die Quittung dafür. Kaum besucht eine Test-Gruppe den auf einer Insel errichteten Jurassic Park, gerät die Situation außer Kontrolle und die Attraktionen verselbstständigen sich.

Hier könnt ihr den Trailer zu Jurassic Park schauen:

Jurassic Park - Trailer (Deutsch) HD

Bei Netflix könnt ihr ab sofort folgende Jurassic Park-Filme streamen:

Darüber hinaus könnt ihr die Jurassic Park-Serien schauen:

Der einzige Film, der für den vollständigen Rewatch fehlt, ist der Abschluss der neuen Trilogie: Jurassic World: Ein neues Zeitalter. Hoffen wir, dass er spätestens bis zum Sommer noch von Netflix nachgereicht wird, denn dann startet bereits das nächste Dino-Abenteuer aus der Jurassic Park-Reihe auf der großen Leinwand.

Jurassic World 4 setzt die actiongeladene Sci-Fi-Reihe mit Scarlett Johansson im Kino fort

Mit Jurassic World: Die Wiedergeburt wird am 2. Juli 2025 der Grundstein für eine neue Trilogie gelegt. Die ist in der etablierten Kontinuität angesiedelt. Der Fokus liegt aber auf Figuren, die wir noch nie gesehen haben – also kein nostalgisches Wiedersehen mit Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm aus der Original-Trilogie.

Stattdessen lernen wir mit der von Scarlett Johansson verkörperten Zora Bennett eine Expertin für Undercover-Missionen kennen. Zora soll ein Team zusammenstellen, um wertvolles Dino-Erbgut zu sichern, aus dem ein wundersames Heilmittel für einen mächtigen (und sehr wahrscheinlich zwielichtigen) Konzern erstellt werden soll.

Zum Weiterlesen: So gefährlich war der Dreh zu Jurassic World 4

Inszeniert wird Jurassic World: Die Wiedergeburt von Gareth Edwards, der schon diverse Monster über die große Leinwand hat stapfen lassen, allen voran Godzilla und Darth Vader in dem Star Wars-Ableger Rogue One. Das Drehbuch stammt aus der Feder von David Koepp, der auch Spielbergs Jurassic Park-Filme geschrieben hat.