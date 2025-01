Bei Netflix könnt ihr aktuell eines der genialsten Sci-Fi-Experimente der letzten Jahre streamen, das eine unvergleichliche Welt aufbaut

Experimente sind ein ein Risiko. Sich weit aus dem Fenster zu lehnen und komplett freizudrehen, wird leider nicht immer vom Kinopublikum belohnt. Dieser Film, der auf Netflix zu finden ist, ist dennoch einen Blick wert.

Wer futuristische Geschichten liebt, bekommt meist eines von zwei Gerichten serviert: harte, intellektuelle Science Fiction voller philosophischer Fragen und Reflektion über die Menschheit – oder kunterbunte Space Opera mit abgefahrenen Aliens und irren Welten. Gerade in der zweiten Kategorie sieht es allerdings in den letzten Jahren etwas mau aus.

Dabei lieferte vor einigen Jahren ein kleines, feines Filmchen genau das und drehte den Regler für Wahnwitz aufs Maximum. Valerian - Die Stadt der tausend Planeten verrät bereits mit seinem Titel, wie viele verschiedene Welten, Kreaturen und kleine Geschichten uns darin erwarten. Jetzt, wo der Film auf Netflix ein zu streamen ist, wollen wir dieses Sci-Fi-Experiment unbedingt weiterempfehlen.

Valerian bei Netflix schickt ein ungleiches Agentenduo auf einen unvergleichlichen Abenteuerritt

Wir befinden uns in der weit, weit entfernten Zukunft. Im 28. Jahrhundert, um genau zu sein. Der intergalaktische Frieden ist vielleicht nicht universal, aber für viele Nationen und Planeten doch endlich Realität. Zentrum dieses Friedens ist Alpha, eine gigantische Raumstation, auf der seit Jahrhunderten verschiedenste Völker zueinander finden und einvernehmlich zusammenleben. Doch wo viele Kulturen und Erfahrungen aufeinandertreffen, ist Ärger vorprogrammiert.

Wenn es zu Gewaltverbrechen und Undercover-Einsätzen kommt, zählt die menschliche Föderation auf zwei souveräne Agent:innen: Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne). Die zwei sind kompetent, selbstbewusst, smart – und können sich nicht ausstehen.

Als sich am Horizont Alphas jedoch eine die ganze Galaxie umspannende Verschwörung zusammenbraut, schickt Commander Arun Filitt (Clive Owen) die beiden Streithähne auf eine gemeinsame Mission. Das Schicksal des Friedens liegt in ihren Händen.

Valerian ist eine unvergessliche Reise durch zahllose Welten und voller Überraschungen

Kaum ein Film in den letzten Jahren traute sich, eine so überdrehte, irrsinnige und bunte Welt aufzumachen wie Valerian. Hier gibt es in jeder Szene, jedem Bild, jeder Einstellung etwas Neues zu entdecken. Statt einer Hand voll einzigartiger Alien-Nationen und Planeten gibt es dutzende davon zu erforschen.

Sobald Valerian und Laureline um die nächste Ecke der tausendfachen Stadt biegen, werden wir als Publikum geradezu erschlagen von Farben, Formen und Ideen – auf eine gute Weise. Valerian wird zu keiner Sekunde langweilig. Noch dazu steckt hier ein geradezu lächerliches Level an Liebe zum Detail in sämtlichen Designs.



Seien es einzigartige Ökosysteme, nie zuvor gesehene Alien-Anatomien, knuffige Kuschel-Kreaturen, bekloppte Rituale und berührende Bräuche oder röhrende Monster – Valerian hat von allem etwas. Wie ein endloses Wimmelbildbuch, das mit jeder Seite noch abgedrehter wird, ist der Film eine Achterbahnfahrt, die permanent überrascht. Das ist heute leider eine Seltenheit und sollte unbedingt einmal als Erlebnis genossen werden.

Wer also Lust auf Entdeckerspaß und eine wahrlich unvergleichliche Welt hat, kann Valerian - Die Stadt der tausend Planeten jetzt bei Netflix streamen.