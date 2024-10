Bei Netflix oder Amazon streamen: Turbulente Sci-Fi-Action mit Scarlett Johansson und jeder Menge Twists

Auf Netflix und Amazon gibt es einen Science-Fiction-Film mit Scarlett Johansson, der nicht nur mit richtig guter Action überzeugt, sondern auch komplett absurde Twists zu bieten hat.

In dem Film Lucy auf Netflix gerät Scarlett Johansson als titelgebende Hauptfigur in eine gefährliche Situation, die im wahrsten Sinne die Grenzen ihrer Realität sprengt. Denn infolge einer unfreiwilligen Drogenerfahrung entwickelt Lucy geradezu übermenschliche Kräfte.

Darum geht’s in dem Sci-Fi-Film mit Scarlett Johansson

Die Studentin Lucy (Scarlett Johansson) wird gegen ihren Willen als Drogenkurierin eingesetzt und soll eine neuartige Substanz namens CPH4 von Taiwan nach Europa schmuggeln.

Kaum mit der Droge in Berührung gekommen, entwickelt Lucy jedoch ungeahnte Kräfte. Wie es scheint, hat das CPH4 bisher ungenutzte Hirnareale bei ihr aktiviert, durch welche sie ihre Umwelt auf gefährliche Weise beeinflussen kann.

Verängstigt, aber auch neugierig hinsichtlich ihrer neuen Fähigkeiten, versucht Lucy herauszufinden, was mit ihr geschieht. Dafür unternimmt sie eine Reise nach Paris zu dem Hirnforscher Samuel Norman (Morgan Freeman), von dem sie sich Antworten erhofft.



Doch ihre Veränderung bleibt nicht unbemerkt – mit einem Mal sind nicht nur die südkoreanischen Gangster hinter ihr her, deren Drogen sie ursprünglich schmuggeln sollte, sondern auch diverse Polizeikräfte. Für Lucy beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.



Mit Lucy zeigt Netflix einen actionreichen Sci-Fi-Film, dessen Twists einen ungläubig zurücklassen

Es gibt Filme, deren Twists einen angenehmen "Aha"-Effekt hervorrufen. Es gibt Filme, deren Twists einen bleibenden Knoten im eigenen Hirn verursachen. Und dann gibt es Filme wie Lucy, die einen mit offenem Mund vor dem Bildschirm zurücklassen.

Regisseur Luc Besson (Das fünfte Element) ist ein visuell starker, spannender Film gelungen, der an keiner Stelle vorhersehbar ist. Gemeinsam mit der Protagonistin Lucy stürzt man von einer turbulenten Gefahr in die nächste: Lucy, zu Beginn eine ganz normale Studentin, avanciert in High-Speed-Tempo von der unfreiwilligen Drogenkurierin zu … nun ja, zu etwas oder jemandem jenseits der Vorstellungskraft.

Zu sagen, die Lucy verabreichte Droge habe ungeahnte Nebenwirkungen, kommt definitiv der Untertreibung des Jahrhunderts gleich, ist aber technisch korrekt. Was diese Nebenwirkungen ausmachen, zeigt Besson in einem bildgewaltigen Strudel, aus dem es kein Entkommen gibt.

Dabei gelingt es dem Film nicht nur 90 Minuten lang extrem kurzweilige Unterhaltung zu bieten, sondern auch zentrale Fragen des Menschseins aufzuwerfen: Was knistert da eigentlich an verborgenem Potenzial in den eigenen Hirnwindungen? Wie weit sind wir eigentlich, sowohl als Menschheit als auch in individueller Hinsicht?

Lucy liefert ein paar unkonventionelle Denkanstöße – und ist ein absoluter Geheimtipp für alle Science Fiction-Fans, die Lust haben zu sehen, wie ein unberechenbarer Selbstfindungstrip mit turbulenter Action verschmilzt.

Lucy hatte seine Premiere am 14. August 2014 und ist bei Netflix und Amazon Prime Video im Abo enthalten.