Bei Netflix verpasst ihr die nächste Gratis-Staffel von The Rookie: Season 6 kommt bald kostenlos nach Deutschland

Netflix hat schon wieder das Nachsehen, denn The Rookie Staffel 6 landet erstmal woanders im Stream. Doch ihr könnt aufatmen: Die neuen Folgen gibt's dort gratis.

The Rookie-Fans auf Netflix haben es aktuell nicht leicht. Während sich die Krimi-Serie mit Nathan Fillion dort zum absoluten Hit mauserte, lassen Staffel 5, 6 und 7 beim Streamer mit den großen roten N noch immer auf sich warten.

Nachdem Staffel 6 im Dezember bereits auf Disney+ gestartet ist, wird diese nun auch bei einem weiteren Anbieter ins Programm einziehen, der schon wieder nicht Netflix heißt. Das Gute daran ist jedoch: Dort werdet ihr alle Folgen komplett gratis zu Gesicht bekommen.

The Rookie Staffel 6 kommt zu ZDFneo: So könnt ihr die Folgen gratis schauen

Bevor die 6. Staffel von The Rookie zu Netflix kommt, wird sie im Free-TV bei ZDFneo ausgestrahlt. Am 27. Februar 2025 um 20.15 Uhr geht es mit der ersten Episode los. Direkt im Anschluss sollen die Folgen auch in der ZDF-Mediathek zum kostenlosen Streaming bereitstehen.

ZDFneo nahm letztes Jahr bereits die 5. Rookie-Staffel ins Programm auf und konnte damit unglaubliche Zahlen verbuchen. Am 27. Juni 2024 schalteten 570.000 Menschen beim Krimi-Hit mit Nathan Fillion ein. Besonders unter der jungen Zielgruppe der 14-49-Jährigen lag der Marktanteil mit 4,6 und 5,5 Prozent erstaunlich hoch. Kein Wunder, dass sich ZDFneo auch die neuen Folgen für die Free-TV-Premiere gesichert hat.

Schaut hier einen Trailer zu The Rookie Staffel 6:

The Rookie - S06 Teaser Trailer (English) HD

So geht es in The Rookie Staffel 6 weiter

John Nolan (Nathan Fillion) hat seine Anfängertage in Staffel 6 längst hinter sich gelassen und mit Celina nun einen eigenen Rookie unter seinen Fittichen. Im Finale der 5. Staffel wurde Celina jedoch gemeinsam mit Aaron Oper einer brutalen Attacke. Die 6. Staffel nimmt einen Zeitsprung von mehreren Wochen vor, der die beiden in den Polizeidienst zurückbringt. Die Täter:innen der schrecklichen Attacke zu finden, ist ein zentrales Thema der neuen Folgen.

Währenddessen planen Nolan und Bailey ihre Hochzeit und die Beziehung von Chenford wird unter eine harte Probe gestellt. Die 6. Staffel von The Rookie umfasst 10 Episoden.

Noch mehr Infos zu The Rookie gibt's in unserem Podcast: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?