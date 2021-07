Bei Netflix verschwinden 6 richtig starke Horrorfilme innerhalb von nur 16 Tagen

Netflix kickt sechs grandiose Horrorfilme aus dem Programm und wir sagen euch, welche es sind und bis wann ihr sie noch gucken könnt.

Zwischen dem 5. und 21. Juli 2021 wird Netflix um 6 grandiose Horrorfilme ärmer. Vom blutigen Thriller The Invitation bis zur Hexen-Panik The Witch verlassen 6 starke Horrorfilme das Programm.

6 starke Horrorfilme bei Netflix und bis wann ihr sie streamen müsst

Damit ihr euch besser orientieren könnt, welche Horrorfilme bei Netflix euren Geschmack treffen, haben wir euch von allen die Trailer in den Artikel gelegt.

John Carpenters Die Fürsten der Dunkelheit verschwindet am 5.7. von Netflix

Auch wenn John Carpenters Die Fürsten der Dunkelheit nicht an seine legendären Werke Das Ding aus einer anderen Welt und Halloween - Die Nacht des Grauens heranreicht, ist es einer seiner unterhaltsamsten Filme:

Prince Of Darkness - Trailer (English)

Darum geht's: In Los Angeles erwacht ein seit Jahrtausenden von einer Sekte bewachtes Gefäß zum Leben: Satan will auf der Erde einziehen. Eine Gruppe Forscher:innen soll das Phänomen untersuchen und wird zu einem Teil des sinisteren Teufelsplans.

Der brutale Dinnerparty-Thriller The Invitation verschwindet am 7.7. von Netflix

The Invitation von Karyn Kusama beginnt mit einer scheinbar harmlosen Dinnerparty und entfaltet nach und nach seine ultrabrutale und überraschende Kraft:

The Invitation - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's: Will (Logan Marshall-Green) wird von seiner Ex-Freundin Eden zum Abendessen eingeladen, doch nach dem Tod des gemeinsamen Kindes haben sich die beiden eigentlich nichts zu sagen. Ist seine Skepsis gegenüber Eden, die sich scheinbar mit allen versöhnen will, angebracht?

Der Zombie-Blockbuster World War Z verschwindet am 11.7. von Netflix

Der mit Sicherheit teuerste Film in dieser Liste, World War Z, mag am Ende schwächeln. Bis dahin ist es allerdings ein nervenaufreibender Zombie-Schocker mit einem großartigen Brad Pitt in der Hauptrolle:

World War Z - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's: In der nahen Zukunft herrscht ein globaler Krieg gegen Horden von Untoten. Der Ex-UN-Mitarbeiter Gerry Lane (Pitt) muss sich und seine Familie durch das Chaos navigieren und auf eine gefährliche Mission gehen.

World War Z findet ihr auch bei Amazon Prime in der Flatrate *.

Der Platzangst-Schocker Cube verschwindet am 12.7. von Netflix

Bevor es Saw gab, gab es Cube:

Cube - Clip (Deutsch) HD

Darum geht's: Sieben Menschen, die sich noch nie gesehen haben, wachen in einem seltsamen Raum in Würfelform auf. Zwar können sie durch kleine Öffnungen in weitere Würfel gelangen, doch die meisten halten grausame Fallen bereit.

Der Hexen-Grusel The Witch verschwindet am 21.7. von Netflix

Mit The Witch katapultierten sich Regisseur Robert Eggers und Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy 2015 in den Indie-Darling-Olymp. The Witch ist schleichender Horror, der unter die Haut geht:

The Witch - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's: In New England im Jahr 1630 versucht eine puritanische Familie, sich ein neues Zuhause aufzubauen. Doch als ihr Baby verschwindet, die Ziege Blut statt Milch gibt und die Ernte eingeht, mischt sich unsagbare Angst in den Alltag der einfachen Leute.

Der Monster-Thriller Split verschwindet am 21.7. von Netflix

Mit Split gelang Twist-Meister M. Night Shyamalan ein wahrer Überrschungsfolg, der stets an der Grenze von Mystery, Entführungsthriller und Monsterhorror balanciert:

Split - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht's: Drei Mädchen (wie in The Witch ebenfalls mit Anya Taylor-Joy) werden gefangen genommen und müssen die Motive ihres Entführers Kevin (James McAvoy) entschlüsseln. Doch der leidet an einer gespaltenen Persönlichkeit, hinter der mehr zu stecken scheint, als ursprünglich angenommen.

Weitere Streaming-Tipps für den Juli gibt es im Podcast

Gemeinsam mit meinem Kollegen Max gebe ich euch die 20 besten Serienstarts im Juli bei den Streaming-Diensten eures Vertrauens mit:

Vom Horror-Mehrteiler bei Netflix bis zur Kinderserie bei Disney+ ist für alle etwas dabei.

