Beliebte Sci-Fi-Serie stand komplett vor dem Aus: Jetzt kommt das Finale schon in 2 Monaten

Die 4. und letzte Staffel der Sci-Fi-Serie Snowpiercer wurde vor kurzem vom US-Sender AMC gerettet. Die neuen Folgen erwarten uns dort schon früher als gedacht.

Erst letztes Jahr mussten Snowpiercer-Fans einen echten Schock verkraften. Denn die beliebte Sci-Fi-Serie wurde von ihrem Heimathafen TNT und Warner Bros. Discovery nach 3 Staffeln fallengelassen – und das, obwohl die 4. Staffel bereits abgedreht war. Im März 2024 erreichte uns schließlich die frohe Botschaft, dass der US-Sender AMC die Ausstrahlung der 4. Staffel übernehmen und der Serie die letzte Ehre erweisen wird.

Dennoch sollten sich Fans weiterhin in Geduld üben, denn eine Ausstrahlung war zunächst nicht vor 2025 angesetzt – also etwa drei Jahre nachdem die letzten Folgen der Serie über die Fernsehbildschirme flimmerten. Nun erreicht uns das Snowpiercer-Finale doch schon weitaus früher auf AMC als gedacht.

Snowpiercer: 4. Staffel vollendet die Sci-Fi-Serie mit Jennifer Connelly im Juli 2024

So werden die ersten 3 Staffeln von Snowpiercer über den Juni dieses Jahres verteilt in den USA auf dem hauseigenen Streamingdienst des Senders AMC+ neu veröffentlicht. Die 4. Staffel soll dann bereits am 21. Juli 2024 auf AMC sowie AMC+ ihre Premiere feiern. Mit der Ankündigung veröffentlichte der Sender erstes Bildmaterial des großen Serien-Finales via Deadline .

Snowpiercer basiert auf der französischen Graphic Novel-Serie von Jaques Lob und Jean-Marc Rochette und wurde bereits 2014 von Parasite-Regisseur Joon-ho Bong als Kinofilm adaptiert. Der südkoreanische Filmemacher ist an der Serie ebenfalls als Ausführender Produzent beteiligt, während diese 2020 unter der Schöpfung von Josh Friedman entstand.

Die Serie spielt in einer alternativen Zukunft des Jahres 2031, in der die Erde von einer unerbittlichen Eiszeit befallen ist. Wenige Überlebende haben sich auf dem sogenannten Snowpiercer, einem riesigen und hochmodernen Zug zusammengefunden, um der Kälte und dem sicheren Tod zu trotzen. Mit der wohlhabenden Passagierin Melanie Cavill (Jennifer Connelly) und dem Gefangenen Layton Well (Daveed Diggs) stehen sich hier zwei Gegenpole auf der Nahrungskette gegenüber.

Wann kommt die 4. Staffel von Sci-Fi-Hit Snowpiercer in Deutschland?

Bisher ist nicht bekannt, wann und wo die 4. Staffel von Snowpiercer in Deutschland zu sehen sein wird. Die ersten 3 Staffeln könnt ihr aktuell auf Netflix streamen.