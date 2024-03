Riesige Sci-Fi-Serie stand vor dem Aus: Nach 2 Jahren wird das Finale von Snowpiercer jetzt doch gerettet

Die 4. und letzte Staffel der Sci-Fi-Serie Snowpiecer liegt seit geraumer Zeit auf Eis. Das ändert sich Anfang 2025, wenn AMC das apokalyptische Abschlusskapitel zeigt.

Da versteht man wirklich nur noch Bahnhof: Die 4. und letzte Staffel der postapokalyptischen Science-Fiction-Serie Snowpiercer war längst fertig, als Warner Bros. Discovery das gesamte Finalkapitel abblies, weil eine Abschreibung finanziell ertragreicher erschien, als die Season auf TNT auszustrahlen. Batgirls can relate.

Nach über einem Jahr Funkstille tut sich nun der US-Kabelsender AMC als Retter der Endzeit-Zugfahrt hervor. Laut Variety werde man die ersten drei Staffeln im Laufe von 2024 als Stream via AMC+ veröffentlichen, ehe Anfang 2025 die Premiere der Finalstaffel ansteht.

Snowpiecer: Alles einsteigen für die Sci-Fi-Finalstaffel

Showrunner Paul Zbyszewski war natürlich ganz aus dem Schaffnerhäuschen vor Freude und sagte im Statement zur Serienrettung:

Wir freuen uns, dass der Zug endlich ein Zuhause gefunden hat und sind allen von AMC und den Tomorrow Studios unglaublich dankbar, dass sie Fans von Snowpiercer eine Chance geben, die 4. Staffel mit all der harten Arbeit, die dieser großartige Cast und die Crew hineingesteckt haben, zu genießen.

Die Snowpiercer-Serie ist nach der Filmversion von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho bereits die zweite Adaption des französischen Comics Le Transperceneige aka Schneekreuzer. Wie in jeder Version geht es um einen enorm langen Zug mit mysteriösem Perpetuum-mobile-Antrieb, der nach dem Ende der Welt durch die desolate Eiswüste fährt, die von der Erde übrig geblieben ist.

AMC Snowpiercer

An Bord herrscht je nach Wagon-Platzierung eine strenge Klassenhierarchie, was revolutionäre Ambitionen in den weniger gut gestellten Wagons des hinteren Bereichs weckt. Jennifer Connellys Melanie Cavill zählt als Repräsentantin des Zugerfinders Mr. Wilford (Sean Bean) zu den Herrschenden, während der von Daveed Diggs gespielte Ex-Detective Andre Layton als Anführer der hinteren Zugregion gilt.

Wo kann man Snowpiercer in Deutschland streamen?

Die ersten drei Staffeln der Serie sind hierzulande bei Netflix vorzufinden, ebenso wie die Filmversion von 2013. Diese liegt auch bei Sky Go und WOW im Abo vor.