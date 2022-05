Ben Affleck bereut seinen Marvel-Flop seit 19 Jahren: “Es bringt mich um"

Lange vor Batman trug Ben Affleck schon einmal ein Superhelden-Outfit. Seinen Marvel-Auftritt hasst er heute allerdings wie die Pest.

Von Good Will Hunting bis zum grandiosen The Last Duel hat Ben Affleck viele tolle Rollen auf dem Kerbholz. Mit Batman v Superman: Dawn of Justice gab er seinen Einstand als DC-Ritter. Doch lange vorher spielte er in Daredevil seinen ersten Superhelden. Der Marvel-Blockbuster geht ihm seit fast 20 Jahren nach.

Ben Affleck hasste seinen Marvel-Flop so sehr, dass er Batman spielte

Dem Playboy sagte Ben Affleck im Jahr 2017:

Der einzige Film, den ich wirklich bereue, ist Daredevil. Es bringt mich um. Ich liebe diese Geschichte, diese Figur, und die Tatsache, dass sie so vermurkst wurde, lässt mich nicht los. Vielleicht war das ein Teil der Motivation, Batman zu spielen.

Schaut euch hier den Trailer zu Daredevil an:

Daredevil - Trailer (Deutsch) HD

Schon zuvor hielt er mit seiner Abneigung gegen den Marvel-Film von Regisseur Mark Steven Johnson (Ghost Rider) nicht hinter dem Berg. Die Batman-Rolle wolle er richtig machen, weil er Daredevil so sehr hasse, erklärte er ein Jahr zuvor der New York Times .

Woran Daredevil seiner Meinung nach scheiterte, wollte er aus Gründen der Höflichkeit nicht sagen. Tatsache ist, dass der Marvel-Blockbuster weder von der Kritik noch an den Kinokassen besonders begeistert aufgenommen wurde. Die New York Times kritisierte diverse Regie-Entscheidungen und nannte den Film "billig und überflüssig".

Ob Ben Affleck für seine DC-Rolle aus dem Marvel-Flop gelernt hat, muss jeder Fan selbst entscheiden. Manchen gilt er als der beste Batman aller Zeiten. So oder so, an fehlender Leidenschaft hat es wohl nicht gelegen.

