Ben Affleck kehrt 7 Jahre nach Flop als Regisseur zurück – für einen Schuh

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat Ben Affleck mal wieder Regie geführt. Das Ergebnis könnt ihr jetzt im ersten Trailer für Air bewundern, der Geschichte des berühmtesten Schuhs der Welt.

Nach seinen gefeierten Arbeiten Gone Baby Gone, The Town und vor allem Argo galt Ben Affleck als große Regie-Hoffnung in Hollywood. Er sollte etwa einen Batman-Film mit sich selbst in der Hauptrolle inszenieren. Dann wurde der Star von privaten Problemen zurückgeworfen. Zudem floppte sein ambitioniertes wie teures Gangster-Drama Live by Night desaströs an den Kinokassen.

Das war im Jahr 2016 und seitdem hat Affleck bei keinem weiteren Film Regie geführt. Jetzt kehrt er zurück für die wahre Geschichte über den berühmtesten Schuh der Welt.

Ben Afflecks Nike-Film: Seht den ersten Trailer zu Air

Air - Trailer 1 (Englisch) HD

Air heißt das Biopic, für das Ben Affleck sich selbst besetzte. Zudem holte er seinen Sandkastenfreund Matt Damon an Bord.



Darum geht es in Air: Die Sportschuhmarke Nike ist heute ein gigantischer Name, der jedem bekannt ist. In den 80er Jahren sah das jedoch ein wenig anders aus. Zu dieser Zeit spielt das Biopic aus der Feder von Matt Damon und Ben Affleck, in dem Nike noch eher die dritte Wahl hinter seinen Konkurrenten ist. Dies will Nike-Vertreter Sonny Vaccaro (Matt Damon) jedoch ändern. Sein Ziel scheint unerreichbar: Er will mit dem aufsteigenden Basketballstar Michael Jordan einen Exklusivvertrag aushandeln, damit dieser praktisch zum Gesicht der Marke wird - die Geburtsstunde der Air Jordans.



An Jordan heranzukommen, erweist sich als langwierig und aufwändig, doch Vaccaro lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Er nähert sich dem Basketballer immer weiter an, über seine Berater und Freunde, frühere Trainer und nicht zuletzt seine Eltern, insbesondere seine starke Mutter.

Wann startet Air in den deutschen Kinos?

Air hat bereits einen deutschen Kinostart: Ab dem 6. April könnt ihr Ben Affleck und Matt Damon zusammen vor der Kamera sehen. Lest hier mehr über Ben Afflecks neue Filmpläne nach: Ben Affleck teilt heftig gegen Netflix aus – und erklärt, wie er es besser machen will.

