Ben Affleck kehrt nach 8 Jahren in einer seiner besten Action-Rollen zurück: Wichtiges Update für Thriller-Sequel The Accountant 2

2016 überraschte der Action-Thriller The Accountant von Gavin O'Connor mit Ben Affleck in der Rolle des titelgebenden Buchhalters. Das Mathe-Genie auf dem autistischen Spektrum setzte seine besondere Begabung allerdings nicht nur zum Kalkulieren der Einnahmen legaler und illegaler Unternehmen ein. Er war mit seinem Auge für Details auch als kampfgeschulter Scharfschütze unterwegs. Nun ist uns die Fortsetzung The Accountant 2 nach acht Jahren banger Wartezeit endgültig sicher.

Die Action-Rückkehr ist endlich greifbar: Ben Affleck dreht noch dieses Jahr The Accountant 2

Angekündigt wurde die Fortsetzung The Accountant 2 schon vor zweieinhalb Jahren. Doch zwischen Plänen für ein Sequel und dessen realer Umsetzung kann viel passieren. Jetzt hat Deadline aber fantastische Nachrichten: Noch dieses Jahr beginnen die Dreharbeiten zur Fortsetzung mit Ben Affleck als Christian Wolff.

Im Trailer könnt ihr euch an The Accountant zurückerinnern:

The Accountant - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der 44 Millionen Dollar teure erste Film The Accountant spielte laut Box Office Mojo 155 Millionen wieder ein und empfahl sich mit dieser mehr als Verdreifachung seiner Ausgaben für eine Fortsetzung. Auch wenn der Action-Thriller die Kritiker:innen spaltete, wurde er von vielen für seine raue Action und die tolle Leistung Ben Afflecks als veritabler Batman-Ersatz gefeiert.

Bei Moviepilot schmückt The Accountant sich mit einer Wertung von 7,2 und zählt damit zu den bestbewerteten Ben Affleck-Filmen der letzten zehn Jahre (neben The Last Duel und Zack Snyder's Justice League).

Jon Bernthal, der in The Accountant eine Schlüsselrolle namens Brax spielte, die an dieser Stelle nicht gespoilert werden soll, könnte neben Ben Affleck im Sequel ebenfalls zurückkehren. Ob da wohl auch Anna Kendrick Interesse anmeldet? Auf jeden Fall wird Gavin O'Connor wieder Regie führen.



Wann kommt The Accountant 2 ins Kino?

Einen konkreten Kinostart hat das The Accountant-Sequel noch nicht. Ben Affleck wird 2024 erst noch die Dreharbeiten zu seinem Projekt Animals mit Matt Damon abschließen, dann will er sich ganz seinem autistischen Buchhalter widmen. Das bedeutet, wir können voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der Rückkehr rechnen.

