DC-Überraschung: Ben Afflecks Batman kehrt früher zurück und Fans rasten sofort aus

Ben Affleck kehrt ein weiteres Mal als Batman ins DC-Universum zurück. Noch vor dem Multiversums-Abenteuer The Flash wird er in der Aquaman-Fortsetzung mit Jason Momoa zu sehen sein.

DC ist immer für eine Überraschung gut. Lange Zeit sah es so aus, als hätten wir es bei Aquaman and the Lost Kingdom mit einer gewöhnlichen Fortsetzung zu tun, die ihren Fokus auf eine Figur legt, stellt sich heraus, dass mindestens ein weiterer bekannter DC-Held mitmischen wird. Ben Affleck kehrt als Batman zurück.

Eigentlich hatte sich Affleck längst von der Rolle des Dunklen Ritters verabschiedet. Dennoch wird er nächstes Jahr gleich zwei Mal als Bruce Wayne aka Batman zu sehen sein. Bereits bekannt war seine Rückkehr in dem Multiversums-Abenteuer The Flash, in dem auch Michael Keaton als Gothams Rächer in Erscheinung tritt.

DC-Fortsetzung Aquaman 2: Ben Affleck kehrt an der Seite von Jason Momoa als Batman zurück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Aquaman-Star Jason Momoa nun auf Instagram enthüllt, dass Affleck vor The Flash im Königreich von Atlantis vorbeischaut. Ob es sich nur um einen kurzen Cameo oder eine tragende Nebenrolle handelt, ist unklar. Aufregend ist die Nachricht für alle Fans von Afflecks Batman dennoch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Afflecks bisherige DC-Auftritte belaufen sich auf Batman v Superman, Suicide Squad und Justice League. Dazu gesellt sich seit letztem Jahr Zack Snyder's Justice League. Dafür, dass wir dachten, seine Batman-Geschichte sei zu Ende, ist er inzwischen zum heimlichen DC-Joker geworden, wenn es um unerwartete Ankündigungen geht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Twitter herrscht große Begeisterung bei den Fans. Nicht nur bekommen wir Afflecks Batman zurück. Auch Aquaman 2 ist durch die Reunion eine ganze Spur interessanter geworden.

Wann startet Aquaman 2 mit Ben Afflecks Batman im Kino?

Aquaman 2 startet am 16. März 2023 in den deutschen Kinos. Ursprünglich sollte der Film im Dezember dieses Jahres veröffentlicht werden. Warner und DC haben sich jedoch dazu entschieden, die Fortsetzung aufzuschieben und haben Shazam 2: Fury of the Gods nach vorne gezogen. The Flash folgt drei Monate nach dem Aquaman 2-Start.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf die DC-Reunion in Aquaman 2?