Benedict Cumberbatch in Spider-Man 3: Nach Electro kommt Doctor Strange

Benedict Cumberbatch wird deutlich früher als Doctor Strange ins Marvel-Universum zurückkehren. An der Seite von Tom Holland tritt er bereits in Spider-Man 3 auf.

Die Fortsetzung Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness startet erst Anfang 2022 in den Kinos. Benedict Cumberbatch kehrt jedoch schon deutlich früher ins Marvel Cinematic Universe zurück. Wie sich nun herausstellt, hat der von ihm verkörperte Sorcerer Supreme bereits einen Auftritt in Spider-Man 3.

Dabei handelt es sich nicht nur um einen kurzen Cameo, sondern um eine wichtige Rolle, wie der Hollywood Reporter erfahren hat. Doctor Strange tritt in Spider-Man 3 als neue Mentorenfigur für Peter Parker auf den Plan. Zuvor ging dieser Part an Tony Stark (Spider-Man: Homecoming) und Nick Fury (Spider-Man: Far From Home).

Bringt Doctor Strange Bösewicht Electro zurück?

Das Casting ist gleich aus mehreren Gründen interessant: Auf der einen Seite wird deutlich, dass Spider-Man 3 ein entscheidender Baustein in Phase 4 des MCU wird. Auf der anderen Seite könnte Doctor Strange der Schlüssel dafür sein, den aus The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro bekannten Bösewicht Elektro zurückzubringen.

Schaut den Trailer zum jüngsten Spider-Man-Film:

Spider-Man Far From Home - Trailer (Deutsch) HD

Schon vor mehreren Tagen erreichten uns entsprechende Meldungen. Jamie Foxx wird in Spider-Man 3 als Elektro zu sehen sein, wenngleich er aus einer anderen Spider-Man-Ära und schlussendlich auch einem völlig anderem Marvel-Universum stammt. Gerade die Doctor Strange-Figur entpuppt sich jedoch als Vorreiter des Multiversums.

Marvel investiert in den Ausbau des Multiversums

Sprich: Es existieren viele verschiedene Universen parallel. Alle Entwicklungen rund um Spider-Man 3 sprechen bisher dafür, dass der Film eine Brücke zwischen diesen verschiedenen Universen schlägt, wodurch selbst die abwegigsten Crossover möglich werden. Ausgehend vom Titelzusatz dürfte Doctor Strange 2 diese Idee weiterdenken.

In the Multiverse of Madness: Das hört sich definitiv so an, als wäre bei den vielen Universen etwas gewaltig durcheinander geraten. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Handlung von Spider-Man 3 direkt in die Ereignisse von Doctor Strange 2 überschwappt. Immerhin liegen die (aktuellen) Startdaten beider Filme nicht sehr weit auseinander.

Spider-Man 3 startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos. Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness folgt am 25. März 2022.



