Spider-Man 3: Rückkehr von Tobey Maguire & Andrew Garfield bleibt noch Fan-Traum

Ein Spider-Man-Gerücht hat sich in Luft aufgelöst. Sony stellte klar, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield nicht im kommenden 3. Teil mit Tom Holland dabei sind. Warten wir mal ab!

In der letzten Woche verbreitete sich ein Gerücht: Im kommenden Spider-Man 3 würden die beiden vorherigen freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft - Tobey Maguire und Andrew Garfield - mit von der Partie sein. Nun wurde diese Meldung vom produzierenden Studio Sony dementiert.

ET Kanada kontaktierte Sony Pictures. Eine nicht namentlich genannte Person des Studios äußerte sich und gab zu Protokoll:



Die Gerüchte über die Besetzungen sind nicht bestätigt.

Damit löst sich ein Fan-Traum erst einmal in Luft auf. Schade für die vielen Spider-Man-Begeisterten, die sich über die Meldung gefreut haben, was ihr unter anderem an diesem Tweet sehen könnt.

So abwegig wäre die Rückkehr von Tobey Maguire & Andrew Garfield gar nicht

In der letzten Woche gab es zwei offiziell bestätigte Meldungen zu Spider-Man 3, die für große Aufmerksamkeit sorgten:

Das Wort Multiversum ergibt mit diesen Cast-Nachrichten wieder Sinn. Spider-Man 3 könnte eine Brücke zwischen den verschiedenen Universen und Kontinuitäten schlagen. Alles wäre dann möglich - eben auch die Rückkehr der vorherigen Spideys in Gestalt von Tobey Maguire und Andrew Garfield.

Tobey Maguire hat Spider-Man in der Trilogie von Sam Raimi gespielt. Die Filme von 2002, 2004 und 2007 haben das Superhelden-Genre in eine neue Dimension gehoben. Andrew Garfield zog sich den Spider-Man-Anzug zweimal an: 2012 und 2014. Obwohl auch er an den Kinokassen erfolgreich war, gefielen seine Filme dem Studio nicht.

Ein Neuanfang startete 2016 mit Tom Holland. Er ist bereits in 5 Filmen aufgetreten, da Spider-Man ins MCU eingegliedert wurde. Dies hat bereits neue Dimensionen für die Figur eröffnet. Ein Multiversum à la Spider-Man: A New Universe würde noch weitergehen und viele neue Möglichkeiten eröffnen.

Sollten Marvel und Sony das Multiversum-Konzept für Spider-Man 3 in Betracht ziehen, ist das Gerücht über eine Rückkehr von Tobey Maguire und Andrew Garfield bestimmt noch nicht vom Tisch. Wie wir alle wissen: Die Dinge können sich jederzeit ändern. Eine nicht bestätigte Besetzung von heute kann morgen zum geheimen Cameo werden - erst recht in einem Multiversum.

Was sagt ihr: Wollt ihr eine Rückkehr von Tobey Maguire und Andrew Garfield als Spider-Man?