Berlin – Tag & Nacht-Vorschau heute: Krätze hat keine Hoffnung auf den neuen Job

Krätze will sich bei Berlin – Tag & Nacht neu orientieren. Er will Stadtführer werden, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Nach seiner Trennung versucht Krätze (Marcel Neue) bei Berlin – Tag & Nacht wieder auf die Beine zu kommen. Vor allem seine Geldprobleme stören ihn immer mehr, denn er hat bei Schmidti (Alexander Freund) Schulden und kann auch seinem Sohn Ben-Daniel kaum einen Wunsch erfüllen.

Schnell hat er eine Idee: Er wird Stadtführer, doch das ist nicht so einfach, wie er sich das vorstellt.

Berlin – Tag & Nacht: Krätze stürzt sich ins Lernen und ist schnell frustriert

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 3386 vom 28. Februar

Krätze lernt für die Tour-Guide-Lizenz, doch seine Lernschwäche steht ihm dabei im Weg. Auch der super zähe Lernstoff machen es ihm nicht einfacher. Schmidti will seinem Kumpel helfen und schlägt vor, dass er Praxis braucht. Deshalb organisiert er zur Probe eine Touri-Tour mit ihrem Stammgast Udo und seiner Partnerin Petra.

Doch der Plan geht nach hinten los. Udo und Petra gehen in ihren Rollen als nervige Touristen so auf, dass sie es völlig übertreiben. Sie nerven Krätze mit ständigen Fragen und Kommentaren. Krätze verliert die Fassung und gesteht sich ein, dass er einfach nicht der Richtige für den Job ist. Er will alles hinschmeißen und aufgeben…

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Berlin – Tag & Nacht wird täglich von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt. Die jeweilige Folge kann bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden. Wem das noch nicht genug ist, der kann auf dem Streamingdienst alle älteren Staffeln von BTN nachschauen.