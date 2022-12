Berührender neuer Marvel-Film kommt schon nächstes Jahr zu Disney+ und ehrt Legende des Comic-Imperiums

Lange vor der Geburt des MCU begann mit Stan Lee bei Marvel eine Comic-Revolution. Mit einer Dokumentation auf Disney+ soll ihm 2023 ein Denkmal gesetzt werden.

Vor Robert Downey Jr. oder Chris Evans gab es einen Mann, der wie kein zweiter das Marvel-Universum verkörperte. Stan Lee war federführend für die Erschaffung von Helden wie Iron Man, Spider-Man oder Black Panther verantwortlich. Schon nächstes Jahr soll die 2018 verstorbene Ikone dafür mit der Dokumentation Stan Lee auf Disney+ geehrt werden.

Fast 80 Jahre Marvel-Geschichte: Stan Lee-Dokumentation kommt 2023 zu Disney+

Das enthüllte Marvel unter anderem auf Twitter.

Unter der Überschrift "100 Jahre Träumen. 100 Jahre Erschaffen. 100 Jahre Stan Lee" zeigte das Studio dort pünktlich zum 100. Geburtstag Lees einen kurzen Teaser. Zu sehen sind darin einige seiner Cameo-Auftritte in MCU-Blockbustern. Wie genau die Dokumentation das Leben der Ikone beleuchtet, wird allerdings nicht beschrieben. Als Startdatum steht momentan lediglich 2023 fest.

Lee kam bereits 1939 als Aushilfsautor zum Marvel-Vorläufer Timely Comics. In sechs Dekaden arbeitete er sich zum Chefredakteur und hauptverantwortlichen Autor des Unternehmens empor und war an dessen Erfolg maßgeblich beteiligt. Als Galionsfigur des Comic-Imperiums fungierte er danach außerdem als Produzent diverser MCU-Filme und spielte sich dort in vielen kleinen Auftritten selbst.

