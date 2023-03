Alternative zum Amazon Fire TV-Stick für Streaming: Fernseher jetzt günstig smart machen mit Googles Chromecast 4K im Angebot

Wer seinen Fernseher mit vielen Streaming-Features zum Smart-TV nachrüsten will, kann aktuell Googles Streaming-Stick Chromecast günstig im Amazon-Angebot ergattern.

Googles Chromecast mit Google TV bringt zahlreiche Streaming-Dienste und Sprachsteuerung auf Fernseher, die dergleichen nicht oder nur unzureichend unterstützen. So lassen sich Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. zudem bequem unter einen Hut bringen.



Bei Amazon gibt es die Version für 4K-TVs laut verschiedenen Preisvergleichsseiten aktuell am günstigsten im Angebot, und zwar reduziert für versandkostenfreie 45,57 Euro statt 69,99 Euro UVP *. Auch MediaMarkt * und Saturn * bieten aktuell diesen Preis. Für gewöhnlich kostet das Modell sonst meist deutlich über 50 Euro.

Google Chromecast 4K bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Auch das Standardmodell in Form des Chromecast mit Google TV (HD) für Fernseher mit 1080p-Auflösung gibt es bei Amazon für 28,71 Euro vergünstigt statt 39,99 Euro UVP * und ist für Prime-Abonnenten sowie Erstbesteller ebenfalls versandkostenfrei. Hier sind ansonsten aber MediaMarkt * und Saturn * aktuell mit 29 Euro plus 1,99 Euro Versand im Angebot etwas günstiger als Amazon mit 3,99 Euro Versandkosten.

Das bietet Googles Chromecast mit Google TV

Googles Chromecast wird einfach per HDMI an den Fernseher und per WLAN-Verbindung sowie Google Home App in das heimische Netzwerk eingegliedert. Der Startbildschirm zeigt Filme und Serien aus allen kompatiblen Diensten an einem Ort an, ohne dass zwischen Apps gewechselt werden muss.

Dabei gibt es auch, dem Verlauf und gekauften Inhalten, während auchbereitsteht. Zudem lassen sich Wiedergabe- und Schlafenszeiten einstellen.

Mit der Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung lässt sich indes per Sprachbefehl nach bestimmten Serien, Genres, Darstellern oder Musik suchen. Weiterführende Informationen zu den Features finden sich auch auf der Shop-Seite bei Amazon *. Dabei bieten Googles Chromecast-Sticks mit Google TV mittlerweile einen ähnlichen Funktionsumfang wie Amazons Fire TV-Sticks * und sind im Angebot etwas günstiger als die jeweiligen Pendants.

Google Chromecast: Gut in Rezensionen und im Test

In über 900 Bewertungen bei Amazon überzeugt Googles Chromecast mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen. Gelobt werden die einfache Einrichtung und der Funktionsumfang. Nur selten wird von Problemen berichtet.

4,5 von 5 Sternen gab es in der Wertung derweil zum Release 2020 von der Fachseite techadvisor.com: Gelobt wurden Fernbedienung, Interface, der Assistant und die 4K-Auflösung mit HDR. Vormals monierte App-Limitierungen und Profilwechsel wurden unterdessen mittlerweile nachgereicht.



Jetzt zum Angebot: Google Chromecast 4K bei Amazon *

Jetzt zum Angebot: Google Chromecast HD bei Amazon *





Weitere aktuelle Angebote und Rabattaktionen finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Themenseite.



