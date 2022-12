Besser als Harley Quinn: Margot Robbie parodiert im ersten Barbie-Teaser einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten

Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie spielt Barbie im ersten Teaser-Trailer für den heiß erwarteten Film, der 2023 in die Kinos kommen wird.

Barbie wird ein Ereignis sondergleichen, das zeigt der erste Teaser-Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt. Darin wird die Puppe mit dem inspirierenden Monolith aus dem Science-Fiction-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick gleichgesetzt. Ein Blick auf Barbie-Darstellerin Margot Robbie (The Suicide Squad) genügt, und die Mädchen zerschmettern ihre Babypuppen. Daran schließen sich noch ein paar kurze Einblicke in den Film an, darunter Ryan Gosling als Ken, der aussieht wie beim Vorsprechen für Cobra Kai Staffel 6.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer für den Barbie-Film an:

Barbie – Teaser Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in dem Film mit Harley Quinn-Star Margot Robbie?

Die Infos zur Story sind etwas dürftig. Aber die Synopsis von Barbie verspricht Folgendes: Eine Barbie-Puppe wird aus Barbieland ausgeschlossen, weil sie nicht perfekt genug ist und von der Norm abweicht. Sie begibt sich auf ein Abenteuer in der echten Welt.

Ryan Gosling spielt die Puppe Ken, einen "Dummbeutel", der von Barbie besessen sein soll. Will Ferrell (Stiefbrüder) übernimmt in einem Meta-Twist die Rolle des CEOs von Barbie-Hersteller Mattel.

Inszeniert wird Barbie von Little Women-Regisseurin Greta Gerwig, die das Drehbuch zusammen mit Lebensgefährte und Marriage Story-Regisseur Noah Baumbach verfasst hat.

Wann kommt Barbie im Kino?

Bis zum persönlichen Kennenlernen mit Barbie müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Der Film startet erst am 20.07.2023 in den deutschen Kinos.

Zur Besetzung gehören neben Margot Robbie und Ryan Gosling auch Sex Education-Star Emma Mackey, ihr Netflix-Mitschüler Ncuti Gatwa und Shang-Chi-Darsteller Simu Liu.

